Вышел трейлер фильма о Варламе Шаламове "Сентенция"

Кинопрокатная компания TenLetters опубликовала официальный трейлер фильма "Сентенция" о последних годах жизни советского писателя-диссидента Варлаама Шаламова.

Удивительная находка режиссера картины Дмитрия Рудакова - исполнитель роли самого писателя Александр Рязанцев, очень похожего на Шаламова. В черно-белом фильме, который выйдет на большие экраны 17 декабря, расскажут историю о том, как двое журналистов, Анатолий и Андрей, которых играют Павел Табаков и Федор Лавров, пытаются найти рукописи рассказов писателя о Колыме. За ними ведется слежка, но они должны непременно добиться публикации текстов умирающего автора.

Сам же Шаламов в исполнении Рязанцева, слепой и слабый, также будет присутствовать на экране. В этот период своей жизни он был в доме для престарелых. Там и будет происходить часть событий.

Премьера "Сентенции" состоялась в Таллине на кинофестивале "Темные ночи", который продлится до 29 ноября. Фильм попал в конкурсную программу как дебют режиссера.