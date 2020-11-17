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Вышел трейлер фильма о Варламе Шаламове "Сентенция"

Новости
    17.11.2020, 17:43
Текст:   Роман Кияшко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кинопрокатная компания TenLetters опубликовала официальный трейлер фильма "Сентенция" о последних годах жизни советского писателя-диссидента Варлаама Шаламова.

Фото: kino-teatr.ru
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Удивительная находка режиссера картины Дмитрия Рудакова - исполнитель роли самого писателя Александр Рязанцев, очень похожего на Шаламова. В черно-белом фильме, который выйдет на большие экраны 17 декабря, расскажут историю о том, как двое журналистов, Анатолий и Андрей, которых играют Павел Табаков и Федор Лавров, пытаются найти рукописи рассказов писателя о Колыме. За ними ведется слежка, но они должны непременно добиться публикации текстов умирающего автора.

Сам же Шаламов в исполнении Рязанцева, слепой и слабый, также будет присутствовать на экране. В этот период своей жизни он был в доме для престарелых. Там и будет происходить часть событий.

Премьера "Сентенции" состоялась в Таллине на кинофестивале "Темные ночи", который продлится до 29 ноября. Фильм попал в конкурсную программу как дебют режиссера.

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