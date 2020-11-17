Новости

В Москве в квартире нашли двух погибших детей 22:57
Совфед рассмотрит в среду вопрос об использовании военных РФ за рубежом 22:49
СК начал проверку после пожара в красноярском Уяре, где погибли дети 22:48
Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией 22:45
Названы самые популярные фразы из советского кино 22:27
В Италии поставили памятные таблички в благодарность за помощь России 22:22
Минобороны РФ: В Карабах вернулось уже более 1700 беженцев 22:13
Путин: Отказ Армении от соглашения по Карабаху был бы самоубийством 22:00
За сутки от коронавируса вылечились 144 военнослужащих Вооруженных сил РФ 21:43
Миротворцы РФ в Карабахе получат полагающиеся дополнительные выплаты 21:38
Эрдоган ввел в Турции новые запреты из-за коронавируса 21:14
Посол РФ в Греции вручил медаль защитнику Севастополя 20:21
Опубликовано видео с места наезда на 8 человек под Калининградом 20:17
Москалькова предложила вариант помощи россиянам, попавшим в беду за рубежом 20:02
Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС 19:52
В Крыму акции "Массандры" выставили на аукцион за 5,3 млрд рублей 19:45
Утвержден новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании СГ 19:44
В РФ появится Центр мониторинга лучших вузовских практик во время пандемии 19:37
МИД РФ: Дипломаты из США и Франции 18 ноября обсудят в Москве Карабах 19:35
В Нагорном Карабахе саперы разминировали Лачинский коридор 19:31
Little Big поделились планами на "Евровидение-2021" 19:19
Бойца Яндиева, задержанного за избиение Харитонова, выпустят из ИВС 19:16
В ГД внесен проект о праве требовать удаления персональных данных из общего доступа 19:10
Романа Виктюка похоронят во Львове 19:09
Телемедицину могут задействовать в лечении табачной зависимости 19:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 21:43
Рубрика: Власть

За сутки от коронавируса вылечились 144 военнослужащих Вооруженных сил РФ

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 15 тысяч 547 человек. Эти данные во вторник вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Игорь Онучин/ТАСС
Спад промпроизводства в октябре ускорился на фоне "второй волны" COVID

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились 144 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта, 63 тысячи 387 представителей Вооруженных сил, контактировавшие с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако 4 тысячи 148 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 2 тысячи 526 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Сто два изолированы по месту службы. Двадцать три находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 497 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - трое. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

.В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже 10 тысячам 790 заболевшим, почти три тысячи сто из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе
В Госдуму внесен законопроект о требованиях к кандидату в президенты
Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+
Эрдоган ввел в Турции новые запреты из-за коронавируса
Адвокаты разработали алгоритм защиты от травли и клеветы в интернете
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно