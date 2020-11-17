За сутки от коронавируса вылечились 144 военнослужащих Вооруженных сил РФ

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 15 тысяч 547 человек. Эти данные во вторник вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились 144 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта, 63 тысячи 387 представителей Вооруженных сил, контактировавшие с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако 4 тысячи 148 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 2 тысячи 526 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Сто два изолированы по месту службы. Двадцать три находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 497 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - трое. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

.В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже 10 тысячам 790 заболевшим, почти три тысячи сто из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.