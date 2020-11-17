Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Татьяна Замахина 
17:39 17.11.2020

Законопроект о комплексном развитии территорий прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении резонансный законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ). После того как документ окончательно вступит в силу, он позволит решить проблему расселения аварийного и ветхого жилья в ускоренные сроки без ущерба для граждан.

Поправки в сентябре внесли члены Совета Федерации Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев. Инициатива дает регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учетом мнения жителей. У властей субъектов Федерации появится возможность формировать комфортные общественные пространства вместо точечной застройки на месте сносимых домов. Очевидно, это положение документа больше всего касается городов-миллионников. Кстати, при комплексном развитии территорий будут использоваться не только бюджетные средства, но и деньги от инвесторов.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Госдума расширила права на досрочное оформление "дальневосточного гектара"

Подготовленный законопроект также дает возможность сносить или реконструировать многоквартирный дом при согласии 2/3 собственников квартир. Жилая площадь в новой квартире, согласно проекту, не должна быть меньше той, из которой переселяют граждан. Ко второму чтению будет определяться конкретная формулировка - а именно, предоставлять гражданам "равнозначное" или "равноценное" возмещение. Указывается, что граждане также смогут получить денежную компенсацию вместо жилья по рыночной цене.

Новый закон призван решить задачу по изменению облика районов в регионах РФ, создания комфортной среды для проживания в них, заявил один из авторов, сенатор Олег Мельниченко. По его словам, нынешние механизмы переселения несовершенны. Проекты обновления жилья серьезно ограничены по площади, в них невозможно включить ряд объектов. Теперь это изменится, и проект даст регионам в распоряжение ускоренный механизм расселения ветхих и аварийных домов. Сейчас на этом пути немало препятствий, ведь из дома нельзя переселять, если хотя бы один собственник не согласен. Такие граждане, по сути, держат заложниками всех остальных жильцов, которые в результате не могут улучшить свои условия, отметил сенатор.

"Согласно национальным целям мы должны за 10 лет поставить один миллиард квадратных метров жилья… И каждый пятый квадратный метр жилья в стране в течение этого срока должен стать новым", - сказал депутатам зампред правительства Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что данный законопроект - это один из важнейших элементов комплексного плана. "Когда мы обсуждали этот проект, все губернаторы выступили "за", - напомнил он и особо подчеркнул, что регионы будут сами определять территории для комплексного развития.

Вице-премьер полагает, что сначала крупные города начнут реализовать новый закон, ведь "во всех регионах - разная ситуация". По его словам, ключевая задача законопроекта - не только переселить аварийное жилье, но и создать комфортную городскую среду. "И только комплексно можно достичь этого результата", - заявил представитель правительства.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Госдума одобрила санкции за призывы к отчуждению территорий РФ

Когда будет определена территория для исполнения данного закона, пройдут публичные слушания. И решения вопреки мнению жителей приниматься не будут. "Я уверен, что жители тут абсолютно защищены", - подчеркнул Хуснуллин.

В заключительном слове он заявил, что "этот закон очень нужный и с профессиональной точки зрения написан достаточно грамотно". Вице-премьер обещал лично подключиться к доработке законопроекта ко второму чтению. "Готов во всех фракциях провести встречи", - сказал он.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
15:53

Льготная ипотека позволяет купить квартиру чуть больше средней

Льготная ипотека позволяет купить квартиру чуть больше средней

В большинстве регионов заемщики, получив кредит по программе ипотеки с господдержкой, выбирают более просторные квартиры, чем предлагается на рынке в среднем. Самые большие площади покупают жители Кабардино-Балкарии и Северной Осетии

ЖКХ
16.11.2020

Росреестр дополнит сведения о недвижимости в ГИС ЖКХ

Росреестр дополнит сведения о недвижимости в ГИС ЖКХ

Росреестр доработал механизм выгрузки данных из Единого госреестра недвижимости в ГИС ЖКХ. Он будет запущен в ближайшее время. Это упростит проведение онлайн-собраний жильцов и в ряде случаев снизит квартплату

Недвижимость
14.11.2020

В России не будут ограничивать стройки из-за коронавируса

В России не будут ограничивать стройки из-за коронавируса

В России объемы ввода жилья в этом году упадут менее чем на 10 процентов, заявил на брифинге вице-премьер Марат Хуснуллин И отметил что, в стране не планируется ограничивать стройки из-за коронавируса