Законопроект о комплексном развитии территорий прошел первое чтение

Поправки в сентябре внесли члены Совета Федерации Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев. Инициатива дает регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учетом мнения жителей. У властей субъектов Федерации появится возможность формировать комфортные общественные пространства вместо точечной застройки на месте сносимых домов. Очевидно, это положение документа больше всего касается городов-миллионников. Кстати, при комплексном развитии территорий будут использоваться не только бюджетные средства, но и деньги от инвесторов.

Подготовленный законопроект также дает возможность сносить или реконструировать многоквартирный дом при согласии 2/3 собственников квартир. Жилая площадь в новой квартире, согласно проекту, не должна быть меньше той, из которой переселяют граждан. Ко второму чтению будет определяться конкретная формулировка - а именно, предоставлять гражданам "равнозначное" или "равноценное" возмещение. Указывается, что граждане также смогут получить денежную компенсацию вместо жилья по рыночной цене.

Новый закон призван решить задачу по изменению облика районов в регионах РФ, создания комфортной среды для проживания в них, заявил один из авторов, сенатор Олег Мельниченко. По его словам, нынешние механизмы переселения несовершенны. Проекты обновления жилья серьезно ограничены по площади, в них невозможно включить ряд объектов. Теперь это изменится, и проект даст регионам в распоряжение ускоренный механизм расселения ветхих и аварийных домов. Сейчас на этом пути немало препятствий, ведь из дома нельзя переселять, если хотя бы один собственник не согласен. Такие граждане, по сути, держат заложниками всех остальных жильцов, которые в результате не могут улучшить свои условия, отметил сенатор.

"Согласно национальным целям мы должны за 10 лет поставить один миллиард квадратных метров жилья… И каждый пятый квадратный метр жилья в стране в течение этого срока должен стать новым", - сказал депутатам зампред правительства Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что данный законопроект - это один из важнейших элементов комплексного плана. "Когда мы обсуждали этот проект, все губернаторы выступили "за", - напомнил он и особо подчеркнул, что регионы будут сами определять территории для комплексного развития.

Вице-премьер полагает, что сначала крупные города начнут реализовать новый закон, ведь "во всех регионах - разная ситуация". По его словам, ключевая задача законопроекта - не только переселить аварийное жилье, но и создать комфортную городскую среду. "И только комплексно можно достичь этого результата", - заявил представитель правительства.

Когда будет определена территория для исполнения данного закона, пройдут публичные слушания. И решения вопреки мнению жителей приниматься не будут. "Я уверен, что жители тут абсолютно защищены", - подчеркнул Хуснуллин.

В заключительном слове он заявил, что "этот закон очень нужный и с профессиональной точки зрения написан достаточно грамотно". Вице-премьер обещал лично подключиться к доработке законопроекта ко второму чтению. "Готов во всех фракциях провести встречи", - сказал он.