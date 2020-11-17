Жилищный нацпроект стал одним из драйверов экономики в 2020 году

Льготная ипотека все перестроила

Нацпроект "Жилье и городская среда" стал одним из драйверов экономики в 2020 году. За три квартала в стране было введено 47,8 млн квадратных метров жилья. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в строй будет введено 75-77 млн квадратных метров жилья. В предыдущие экономические кризисы объемы строительства снижались на 10-30%, в этом году правительство ожидает снижения менее чем на 10%.

В этом году стройке помогли меры господдержки, в первую очередь программа льготной ипотеки. Более 250 тысяч семей смогли улучшить жилищные условия благодаря этой программе, а всего за девять месяцев этого года россияне получили 1,1 млн ипотечных кредитов. По данным ДОМ.РФ на 12 ноября 2020 года, по программе было выдано 272,5 тысячи льготных ипотечных кредитов на новостройки под 6,5% на 777,2 млрд рублей. Это почти каждый пятый ипотечный кредит.

272,5 тысячи льготных ипотечных кредитов под 6,5% выдано после введения этой меры в апреле 2020 года

Программа ипотеки с государственной поддержкой стартовала в апреле. Максимальный размер кредита ограничен 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей для остальных регионов. На реализацию программы из резервного фонда правительства выделено 6 млрд руб. Льготная ставка - не более 6,5% - сохраняется на весь срок выплаты ипотечного кредита. Программа, которая должна была закончиться этой осенью, продлена до июля 2021 года.