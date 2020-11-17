Жилищный нацпроект стал одним из драйверов экономики в 2020 году

Льготная ипотека все перестроила
Нацпроект "Жилье и городская среда" стал одним из драйверов экономики в 2020 году. За три квартала в стране было введено 47,8 млн квадратных метров жилья. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в строй будет введено 75-77 млн квадратных метров жилья. В предыдущие экономические кризисы объемы строительства снижались на 10-30%, в этом году правительство ожидает снижения менее чем на 10%.
В этом году стройке помогли меры господдержки, в первую очередь программа льготной ипотеки. Более 250 тысяч семей смогли улучшить жилищные условия благодаря этой программе, а всего за девять месяцев этого года россияне получили 1,1 млн ипотечных кредитов. По данным ДОМ.РФ на 12 ноября 2020 года, по программе было выдано 272,5 тысячи льготных ипотечных кредитов на новостройки под 6,5% на 777,2 млрд рублей. Это почти каждый пятый ипотечный кредит.
Программа ипотеки с государственной поддержкой стартовала в апреле. Максимальный размер кредита ограничен 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей для остальных регионов. На реализацию программы из резервного фонда правительства выделено 6 млрд руб. Льготная ставка - не более 6,5% - сохраняется на весь срок выплаты ипотечного кредита. Программа, которая должна была закончиться этой осенью, продлена до июля 2021 года.
Кому нужно переобучение
В минтруде пояснили, если раньше переобучение было доступно только женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, и гражданам старше 50 лет, то теперь этой мерой поддержки могут воспользоваться все оставшиеся без работы, находящиеся под риском увольнения или ищущие трудоустройства граждане.
"Для того чтобы вернуть занятость к показателям 2019 года и в дальнейшем гибко реагировать на меняющийся в новых технологических условиях рынок труда, необходимо наладить работу по постоянному обучению граждан и переосмыслить работу центров занятости", - сообщает министерство.
Для центров занятости будет создана единая информационная платформа, которая позволит обмениваться данными, вести долгосрочное планирование привлечения трудовых ресурсов, проводить аналитику ситуации на рынке труда на базе платформы "Работа в России".
Сейчас соискатели по всей стране могут зарегистрировать свое резюме на площадке "Работы в России", но бизнес-процессы внутри центров занятости выстроены на разрозненных IT-платформах.
Кроме того, в 2021 году обо всех полагающихся пособиях и других мерах соцподдержки россиян будут информировать в личном кабинете на портале госуслуг. Это станет возможным благодаря развитию механизма "социального казначейства". Он заработает на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и будет отслеживать права граждан на получение социальных выплат. Например, сразу после рождения ребенка родителям будет приходить уведомление о причитающихся пособиях.
Готовы к переподготовке
К обрабатывающей промышленности, сельскому хозяйству, строительству и транспорту добавится торговля. Кроме того, изменятся критерии вступления предприятий в нацпроект по размеру выручки: верхний порог в 30 млрд рублей будет снят.
Также предприятия получат доступ к инструментам цифровизации и автоматизации. Это произойдет благодаря экосистеме, прототип которой будет представлен уже в I квартале 2021 года. Новое направление работы, созданное совместно с WorldSkills, позволит точно определить дефицитные компетенции у работников и быстро провести переподготовку.
Сейчас в программе "Лидеры производительности" участвуют более 800 предприятий из 71 региона. До конца 2024 года программу пройдут 10 тысяч руководителей. "Сам по себе проект производительности труда в регионах стал во многом катализатором, точкой, которая собрала вокруг себя все другие инструменты", - отметил глава минэкономразвития Максим Решетников.
В порядке веществ
В 2019 году было сформировано четыре международных математических центра, а в 2020-м Минобрнауки поддержало создание еще десяти региональных научно-образовательных математических центров.
Завершены подготовительные работы для начала строительства флагманской установки класса "мегасайенс" - синхротрона 4-го поколения "СКИФ". Начато изготовление уникального оборудования в наукограде Кольцово (Новосибирская область), запуск первой очереди проекта запланирован на 2024 год. Ожидается, что в результате экспериментов удастся получить новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне. Это поможет решить ряд актуальных задач в биологии, медицине, химии, энергетике будущего. На проектирование и строительство комплекса до 2024 года будет выделено более 37 млрд рублей.
Места первого класса
Благодаря федеральному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование" в 2020 году построено 52 новых школы на 40147 мест, к концу 2020 года появятся еще 108 общеобразовательных организаций на 62505 мест.
Появились 366 школ для детей с ограниченными возможностями развития, а в школах малых городов и сел открыто 5000 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка Роста". В 15,5 тысячи школ проведен высокоскоростной интернет, 7,9 тысячи школ оснащено современной техникой.
Рубли пересчитали в километры
В скорректированном паспорте нацпроекта смертность в результате ДТП должна сократиться в три раза - до 4 человек на 100 тысяч населения к 2030 году.
Также Марат Хуснуллин попросил МВД обеспечить достоверный анализ мест концентрации ДТП, результаты которого будут доступны всем жителям. "Аварийно-опасный участок должен анализироваться с точностью до 50-100 м", - отметил зампред правительства.
Также предусмотрены мероприятия общесистемного характера, непосредственно влияющие на комфорт пользователей автодорог. Так, до 2024 года предусмотрено финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в 64 городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч жителей. В связи с урбанизацией, возрастающей интенсивностью дорожного движения, увеличением транспортных потоков требуются новые решения, позволяющие снизить концентрацию мест ДТП и улучшить дорожную обстановку в целом. В 2020 году Федеральное дорожное агентство рассмотрело заявки от регионов на выделение средств для внедрения ИТС, из 56 поступивших проектов было отобрано 27 заявок от 22 субъектов. Объем финансирования в текущем году - более 3,3 млрд рублей.
Книжный разворот
На оборудование для музыкальных школ и школ искусств в рамках нацпроекта "Культура" выделяется более 8 млрд рублей. Также будут отремонтированы здания школ, которые в этом нуждаются.
Планируется открыть не менее 740 модельных библиотек. Изначально планировалось 660, однако за счет перераспределения средств уже в первые два года реализации нацпроекта было поддержано 306 таких объектов. Примерно половина из них находится в селах. Теперь это не просто книгохранилища, а полноценные центры интеллектуального досуга. То, чего так не хватало людям, в первую очередь молодежи. Благодаря переоборудованию по модельному стандарту посещаемость библиотек выросла в разы.
Несмотря на пандемию, на конец октября 2020-го участниками культурно-просветительской программы "Моя Россия", проводимой в рамках нацпроекта "Культура", стали более семи тысяч школьников. Соблюдая все меры эпидемиологической безопасности, они отправились в познавательные путешествия по восьми специальным тематическим маршрутам. Планируется, что всего бесплатное участие в проекте примут более 16 тысяч детей.
Примерное проведение
Она предусматривает создание к 2024 году во всех школах внутренних Wi-Fi-сетей, обеспечение учителей персональными планшетами, обучение педагогов навыкам работы в цифровой среде, а также работы по подключению к интернету малых населенных пунктов, где проживают от 100 до 250 человек. Таких насчитывается около 10 тысяч.
"Цель программы очень простая - стимулировать появление тех цифровых сервисов, которые сделают жизнь наших граждан удобнее, комфортнее, позволят вывести ее на качественно другой уровень", - отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Малый бизнес получил больше
Налоговые каникулы будут продлены для туристического и гостиничного бизнеса, предпринимателей, занимающихся организацией конференций и выставок, работающих в сфере культуры и спорта, а также для представителей развлекательной индустрии и общепита.
Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" предполагает, что количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса вырастет до 25 млн к 2030 году. Доля МСП в ВВП страны должна к этому же сроку составить 32%.
Цифровое самочувствие
Эти средства пойдут на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Это часть федерального проекта по созданию единого цифрового контура, предусмотренного нацпроектом "Здравоохранение".
Система поможет ускорить перевод важных для граждан госуслуг в электронный вид и предоставлять их по принципу цифровых суперсервисов. В частности, к 2024 году по всей России заработает система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале госуслуг в любом регионе страны будут доступны запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на полис, а также медицинские документы.
Создание единого цифрового контура - лишь один из федеральных проектов нацпроекта "Здравоохранение". Благодаря другим еженедельно в России открываются новые больницы и поликлиники, закупается медицинское оборудование, а на дороги страны выезжают мобильные медпункты. А к концу года квалифицированными специалистами будут укомплектованы 83% врачебных ставок и 91% ставок среднего медперсонала в первичном звене.
Вывозят на отлично
Причем, по прогнозам минсельхоза, по итогам года он вырастет до 27 млн долл. Серьезный толчок его развитию дал федеральный проект "Экспорт продукции АПК" в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
Пандемия привела к взрывному росту интернет-торговли, сообщила глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. За девять месяцев количество обратившихся в РЭЦ за поддержкой по вопросам экспорта онлайн выросло до 2,4 тысячи (в прошлом году их было 1,4 тысячи).
26 ноября будет запущена новая система для экспортеров "Одно окно" на базе цифровой платформы РЭЦ. Система объединит в себе все возможности и услуги РЭЦ и российских торговых представительств с учетом потребностей компаний.
А уже в следующем году появится новый сервис, который позволит экспортерам размещать свою продукцию сразу на нескольких онлайн-маркетплейсах. Такая опция будет доступна в системе "Мой экспорт" - одного окна для экспортно ориентированных отечественных компаний.
Камчатской природе назначили пробы
Как сообщила зампред правительства Виктория Абрамченко, проект будет реализован в 2021 году Росгидрометом совместно с правительством региона. Паспорт проекта должен быть представлен в правительство уже 30 ноября. В его рамках ведомства должны сформировать архитектуру системы мониторинга и определить ключевые экологические параметры.
По словам Абрамченко, создание комплексной системы мониторинга окружающей среды, проведение научных исследований закладываются в обновленный нацпроект "Экология". Сама концепция создания единой информационной системы мониторинга уже утверждена правительством.
Сейчас нацпроект "Экология" включает в себя 11 федеральных проектов.