Зимняя сессия в вузах РФ пройдет в режиме онлайн

Предстоящую зимнюю сессию студенты российских вузов будут сдавать дистанционно, заявил во вторник глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании совета Российского союза ректоров.

- Сегодня мы ориентируем студентов и вузы на сессию в основном в дистанционном формате. Однако полного локдауна у нас нет, университеты как таковые не закрылись, - отметил Фальков.

Однако, по мнению министра, оставаться на смешанном обучении, как это до сих пор делают вузы в некоторых регионах, не стоит, это не будет способствовать снижению рисков заражения коронавирусом. Кроме того, поскольку студенты сегодня в основном обучаются дистанционно, то и присутствие преподавателей в аудиториях "должно быть чем-то оправдано".

- Многие преподаватели вполне успешно ведут занятия из дома. Конечно, если такой возможности нет, то университет должен предоставить возможность вести лекцию или семинар на площадке самого университета. Но все же перемещения надо минимизировать, - добавил Фальков.