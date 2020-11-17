Зимняя сессия в вузах РФ пройдет в режиме онлайн

Новости

Власти Кубани планируют вернуть курортный сбор с 2021 года 15:33
Как правильно дезинфицировать телефон 15:27
Путин охарактеризовал поведение террористов поговоркой 15:21
Госдума одобрила президентский проект о лишении полномочий парламентариев 15:20
Путин назвал успешной борьбу Китая с коронавирусом 15:18
Путин отметил стабилизацию обстановки в Карабахе 15:11
Лавров удивился призыву США прояснить ситуацию в Карабахе 15:00
ГД упростила правила предоставления инвалидам техсредств реабилитации 14:32
В Совфеде предложили запретить физлицам-иноагентам занимать должности на госслужбе 14:31
Тема коллективной безопасности обсуждалась секретарями совбезов ОДКБ 14:26
Госдума отложила компенсацию советских вкладов еще на год 14:06
В Твери умер известный физик Ростислав Гречишкин 14:00
В Кремле не рассматривают спецмеры поддержки артистов 13:48
Фальков: Студентам самим решать, оставаться ли в общежитии 13:47
Умер муфтий Ростовской области 13:46
В Тюмени экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира 13:43
Песков заявил об отсутствии соцсетей у Путина 13:36
Лавров: Москва рассчитывает, что ООН подключится к решению карабахской проблемы 13:35
В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны 13:31
В Северодвинске восстановят плавающий танк времен войны 13:30
Названа причина смерти актера из "Моей прекрасной няни" Юрия Черкасова 13:28
В Италии представили тест для самостоятельного обнаружения COVID-19 13:26
Свыше 960 млн рублей выделит дополнительно Москва на борьбу с коронавирусом 13:20
Белорусы рассчитывают завоевать 100 лицензий на Олимпиаду в Токио 13:15
Водитель джипа утонул в Москве-реке 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 14:09
Рубрика: Общество

Зимняя сессия в вузах РФ пройдет в режиме онлайн

Текст: Мария Агранович
Предстоящую зимнюю сессию студенты российских вузов будут сдавать дистанционно, заявил во вторник глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании совета Российского союза ректоров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Сегодня мы ориентируем студентов и вузы на сессию в основном в дистанционном формате. Однако полного локдауна у нас нет, университеты как таковые не закрылись, - отметил Фальков.

Фото: iStock
Фальков: Студентам самим решать, оставаться ли в общежитии

Однако, по мнению министра, оставаться на смешанном обучении, как это до сих пор делают вузы в некоторых регионах, не стоит, это не будет способствовать снижению рисков заражения коронавирусом. Кроме того, поскольку студенты сегодня в основном обучаются дистанционно, то и присутствие преподавателей в аудиториях "должно быть чем-то оправдано".

- Многие преподаватели вполне успешно ведут занятия из дома. Конечно, если такой возможности нет, то университет должен предоставить возможность вести лекцию или семинар на площадке самого университета. Но все же перемещения надо минимизировать, - добавил Фальков.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны
Попова: В Сибири выявляются единичные новые мутации коронавируса
В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах
Новый запуск европейской ракеты Vega закончился аварией
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе