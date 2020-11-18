В эфире телеканала НТВ стартует шоу "Суперстар!" - перезапуск популярного проекта нулевых "Ты - суперстар!" (22 ноября в 20.10).

За звание "суперстара" будут бороться восемь артистов, пик популярности которых пришелся на 90-е годы: Богдан Титомир, Алиса Мон, Влад Сташевский, Юлия Волкова, Владимир Левкин, Ирина Шведова, Николай Трубач и Татьяна Иванова. Премьера шоу состоится совсем скоро в эфире НТВ, и называться оно будет "Суперстар". Каждый выпуск программы будет посвящен определенной теме, например, "Хит со звездой", "Современный хит", "Шлягер на все времена" и другим.

Ведущими проекта "Суперстар!", как и во втором сезоне, станут популярная российская певица Лолита и ведущий международного вокального проекта "Ты супер!" и программы "Центральное телевидение" Вадим Такменев.

Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телеканала НТВ:

- "Суперстар!" - это не просто новый сезон некогда популярного шоу НТВ, это совершенно новый формат. Настоящее перерождение, новая эпоха. Мы взяли лучшее из того, что было в "Ты - суперстар!" прошлых лет и добавили туда множество современных, порой неожиданных, но очень ярких решений.

Лолита, певица, ведущая шоу "Суперстар!":

- Мне бесконечно повезло, что уже второй раз в жизни я буду иметь честь вести, наверное, одно из значимых и лучших шоу на нашем телевидении. Я его бесконечно люблю за то, что в нем не существует понятия "герой прошедших лет", унизительного, оскорбительного словосочетания "сбитый летчик" - оно не применимо к тем талантливым людям, чьи выступления мне выпало счастье объявлять. Здесь разные судьбы, но неизменно одно - высочайшее творческое мастерство. Я с радостью буду следить вместе со зрителями за всем, что будет происходить на проекте. Из суеверия, хотя оно мне не свойственно, могу сказать только одно: шоу будет потрясающим! А вот насколько оно будет отличаться от того, что зритель уже видел раньше, вы узнаете совсем скоро.

Вадим Такменев, шоумен, ведущий шоу "Суперстар!":

- Настало время звездам 90-х вернуться и доказать, что они по-прежнему могут занимать верхние ступени пьедесталов и покорять своими хитами.