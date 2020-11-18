Начало 70-х, пожилой и не слишком удачливый продюсер Макс Барбер, задолжавший мафии, придумывает мошенническую схему: взять престарелого никому не нужного актёра на главную роль, застраховать его жизнь на крупную сумму, а затем подстроить во время съёмок несчастный случай. Престарелый никому не нужный актёр находится, утверждается, страхуется, но вот с несчастными случаями как-то не идёт. Не мрёт и всё тут.

"Афера по-голливудски" - на первый взгляд очередная дурацкая потеха с Робертом Де Ниро. Только недавно в "Дедушке нелёгкого поведения" он получал в промежность мячом, а теперь его в том числе пинает копытами лошадь, невелика как будто бы разница. Но всё же это кое-что совершенно иное, ни много ни мало - проект мечты. Правда, не Роберта Де Ниро, а сценариста Джорджа Галло, автора "Успеть до полуночи", который как-то раз, в 1974 году, случайно подсмотрел рабочую версию малоизвестного фильма The Comeback Trail, официально вышедшего лишь в 1982-м, и с тех пор искал возможность сделать ремейк. Наконец, нашёл.

Де Ниро играет продюсера Макса Барбера, престарелого актёра Дюка Монтану играет Томми Ли Джонс, в роли главаря мафии Морган Фримен. Раздражает из стариков только последний - тем, что в каждой второй реплике упоминает какую-нибудь сцену из какого-нибудь старого фильма. Зак Брафф в роли простоватого племянника главного героя терпим и почти мил. Эмиль Хирш в роли ещё одного продюсера, молодого и более успешного, добавляет "Афере по-голливудски" сходства с "Однажды в… Голливуде".

Безусловно, общего у этого старомодного фарса с последним шедевром Тарантино не так уж много, но и не так уж мало: Эмиль Хирш, та же эпоха, тот же Голливуд, та же безмерная к тому же Голливуду любовь, вестерн снимают. Заведомо провальный сценарий под названием "Самый старый ствол на Западе" подразумевает множество опасных трюков, Дюк Монтана должен их выполнять самостоятельно, Макс Барбер подстраивает для него всякие ловушки и сам же в них попадается. Как в тех детских мультиках про койота и быстро бегающую птицу. Незатейливый, но действенный юмор, такая же нестареющая классика, как "Продюсеры" Мела Брукса, которыми сюжет "Аферы" явно вдохновлён.

Будучи ещё и комедией про кинопроизводство, "Афера" шутит про кинопроизводство. Современное и вообще. Про "Оскар" и страдания чернокожих, про невостребованность возрастных артистов, про гендерные стереотипы, про замороченность европейских кинодеятелей, про оскорбление чувств, даже, возможно, про Тома Круза. Беззлобная, хотя и не совсем уж беззубая сатира, которая удачно разбавляет буйную стариковскую буффонаду.

Да, это всё ещё очередная дурацкая потеха с Робертом Де Ниро. Но такая обезоруживающе оптимистичная и жизнеутверждающая при всей чернушности, что бессмысленно ей предъявлять какие-то претензии. Тем более когда вокруг 2020 год и всякий мрак творится всюду, а здесь 70-е, солнце, вестерн, кони скачут, Дюк Монтана летит через огонь и об землю шваркается, а потом встаёт и ко всеобщему изумлению как ни в чём не бывало отряхивается и снова в седло лезет. Это ли не пример для подражания, это ли не урок всем нам? Будемте как Дюк Монтана.

3.5