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Apple снижает комиссию для разработчиков приложений

Текст:   Иван Черноусов
18.11.2020,  
18:09
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Apple объявила о том, что снижает комиссию для некоторых разработчиков приложений с 30 до 15 процентов. При этом разработчик не должен зарабатывать более 1 млн долларов в год. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Малый бизнес - основа мировой экономики, инновационных программ и новых возможностей во всех мировых сообществах. Старт этой программы поможет владельцам малых предприятий начать в App Store новую главу творчества и процветания и создать отличные приложения, которые придутся по душе нашим покупателям, - сказал Тим Кук, глава компании Apple. - App Store стал непревзойдённым двигателем мировой экономики, обеспечивающим миллионы рабочих мест и предлагающим возможность создания собственного дела всем, у кого есть идеи для его старта. И наша новая программа развивает возможности платформы, помогая разработчикам финансировать свой малый бизнес, браться за новые идеи, расширять команду и продолжать создавать приложения, меняющие жизнь людей к лучшему".

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Подробности программы появятся в начале декабря, но основные критерии участия в программе уже известны и достаточно просты:

1.Разработчики, поступления от приложений которых за 2020 год составили не более 1 миллиона долларов США, а также те, кто ещё не выставлял свои приложения в App Store, могут принять участие в программе и выплачивать комиссию по сниженной ставке.

2. Если поступления от приложений разработчика, участвующего в программе, превысят порог в 1 миллион долларов, с этого момента и до конца года для него будет действовать стандартная ставка.

3. Если в течение будущего календарного года поступления от приложений разработчика составят менее 1 миллиона долларов, он сможет выплачивать комиссию по пересчитанной сниженной ставке 15% в последующем году.

Стандартная комиссия App Store по-прежнему составит 30 процентов для приложений, используемых для продажи цифровых товаров и услуг, поступления от которых составляют более 1 миллиона и определяются как заработок разработчика после удержания комиссии. Ранее в этом году независимое исследование группы Analysis Group показало, что на структуру комиссии Apple ориентируются создатели других платформ для приложений и игр.

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