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18.11.2020 09:16
Рубрика: Экономика

Банки предлагают блокировать подозрительные операции клиентов

Текст: Александр Проценко
Ассоциация банков России (АБР) предлагает новые способы борьбы с финансовыми мошенниками. В частности, АРБ хочет блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает в мошенничестве получателя. Пакет с предложениями уже направлен в Центробанк.

В АРБ считают, что для своевременного противодействия мошенническим операциям нужны поправки в закон "О национальной платежной системе", сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.

"Сейчас оперативно и законным путем осуществить действия, препятствующие снятию или переводу похищенных денежных средств с промежуточного или конечного счета, не представляется возможным, - говорится в пояснительной записке к законопроекту, направленному в ЦБ РФ. - Так как отсутствуют правовые основания для блокировки уже зачисленных на счет злоумышленника средств и кредитные организации не могут отказать в выдаче денег со счета мошенника".

Фото: iStock
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АРБ предлагает расширить перечень действий, которые банки могут совершать в рамках борьбы с мошенническими переводами. Клиенту будет необходимо лишь сообщить об этом не позднее следующего дня после того, как банк получил уведомление о совершении транзакции.

Разработка поправок в закон началась летом 2019 года. Теперь при Ассоциации банков России создана рабочая группа, которая будет прорабатывать механизм борьбы с мошенниками, списывающими деньги со счетов граждан без их ведома. Предполагается, что после внесения поправок в законодательство банк-получатель средств, заметив подозрительную операцию, сможет блокировать счет, на который поступили деньги. Если же он получит подтверждение легитимности операции, то продолжает ее проведение.

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