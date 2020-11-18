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Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил проверить заявление Федосеевой-Шукшиной о мошенничестве

Текст: Наталья Козлова

Главу Следственного комитета о возможных "противоправных действиях" с ее недвижимостью попросила сама актриса в своем заявлении в СК. Александр Бастрыкин всегда очень внимательно относится к подобным обращениям. Сегодня стало известно, что он поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве организовать доследственную проверку.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК, в своем обращении народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина написала про совершение мошеннических действий ее мужем и его помощником при проведении сделки с ее квартирой. В результате этого артистка утратила право собственности на недвижимое имущество, которое "перешло к другому лицу".

Александр Бастрыкин указал подчинённым на необходимость тщательного исследования всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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