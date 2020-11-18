Беларусь нацелена на дальнейшее сотрудничество с Россией в сфере образования

Сферу образования следует считать фундаментальной основой сотрудничества в рамках Союзного государства, полагает белорусский министр Игорь Карпенко, подчеркнув, что Минск нацелен и на "выстраивание конструктивного диалога по поддержке фундаментальных ценностей высшего образования и академических свобод".

Об этом глава отраслевого ведомства Беларуси заявил 18 ноября на встрече со своим российским коллегой Валерием Фальковым, передает БЕЛТА. В качестве одного из примеров прочных деловых связей министр привел форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, который уже восемь лет проводится на инновационных площадках Белорусского технического университета.

Их проведение, по его словам, "продемонстрировали единство взглядов, подходов к решению стратегических задач молодежной политики в области интеграции образования, науки, инноваций, предпринимательства".

Более того, форум, подчеркнул Карпенко, за эти годы превратился в "крупнейшую на евразийском пространстве, авторитетную и доступную площадку". На ней представители вузовской науки и студенчества, убежден он, получили "уникальную возможность демонстрировать свои инновационные идеи, обмениваться опытом по широкому кругу вопросов, включая сферу образования".

Студенты обеих стран принимают участие в профильных олимпиадах и спартакиадах Союзного государства. Кроме того, создан банк данных талантливой молодежи в области научно-исследовательской, инновационной, предпринимательской деятельности, студенты двух стран принимают участие в профильных олимпиадах и спартакиадах Союзного государства.

Именно благодаря форуму, констатировал министр, налажена кооперация с ведущими российскими вузами в плане обучения, стажировок, повышения квалификации студентов и преподавателей по направлениям и специализациям, подготовка по которым в Беларуси не проводится.

А во время проведения IX Форума вузов инженерно-технологического профиля, который состоялся в минувшем октябре на базе БНТУ, прошло обсуждение с представителями Постоянного Комитета СГ ключевых вопросов финансирования проекта и возможности его реализации за счет средств бюджета Союзного государства.

Белорусская делегация, сообщает агентство, посетила в среду Центр дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" города Королев Московской области, где ознакомилась с условиями, созданными для дополнительного образования детей в сфере инженерных наук.