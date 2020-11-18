Белоусов: Российские авиакомпании имеют запас прочности

Российские авиакомпании в период пандемии сохраняют запас прочности, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе пленарного заседания на форуме "Транспортная неделя-2020".

"Сегодня те субсидии, которые уже запланированы для предоставления авиакомпаниям, пока выбираются достаточно плавно. Это говорит, что у авиакомпаний есть еще некий запас прочности. Ну и соответственно, у правительства тоже есть резервы", - сказал он.

По словам Белоусова, правительством в целом на поддержку транспортной отрасли уже было выделено около 200 млрд рублей.

При этом, ситуация в отрасли остается достаточно тяжелой, пассажиропоток снизился почти в два раза. "Это небывалое падение оно сопоставимо с тем сокращением, которое было в году войны", - сказал Белоусов.