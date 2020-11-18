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18.11.2020 22:45
Рубрика: Экономика

Бизнес подвел итоги силового давления за год

Текст: Светлана Ментюкова
Чаще всего за последний год российские предприниматели пожаловались на действия представителей МВД - 58%, Генпрокуратуру - 20% и Следственный комитет - 19%. Свое подтверждение в пользу предпринимателей нашли 10% от всех поступивших обращений. Об этом говорится в сообщении АНО "Платформа по работе с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ"", подводящем итоги первого года деятельности цифрового сервиса.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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"По статистике, 58% жалоб направлены в МВД, 20% в Генеральную прокуратуру, 19% в Следственный комитет, 3% в ФСБ", - приводятся в сообщении слова гендиректора АНО "Платформа ЗаБизнес.РФ" Элины Сидоренко.

Отмечается, что к наиболее пострадавшим от силового давления сферам бизнеса относятся оптовая и розничная торговля, строительство, ремонт авто/мототехники. Как правило, уточнили представители цифровой платформы, юридические лица обвиняются в мошенничестве, неуплате налогов, повреждении чужого имущества.

В сообщении говорится, что за первый год работы цифрового сервиса на него поступило 1377 обращений с жалобами на действия территориальных подразделений правоохранительных структур из 75 субъектов РФ, 10% от всех поступивших обращений нашли свое подтверждение в пользу предпринимателей.

"Положительная практика рассмотрения обращений повышает доверие к цифровому сервису и к силовым структурам, предприниматели начинают к этому механизму относиться как к работающему, и нам такие форматы необходимо развивать", - говорит глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Наибольшее количество обращений о фактах силового давления на предпринимателей поступило из Москвы. Далее в рейтинге цифровой платформы "ЗаБизнес.РФ" следуют Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская область, Ставропольский край и Ростовская область.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Впрочем, свою основною миссию в организации видят не в решении споров, а в профилактике их возникновения. В сообщении отмечается, что в настоящее время обсуждается расширение функционала цифрового сервиса. Оригинальность "Платформы" заключается в том, что помимо решения конкретных задач она видит себя в организации образовательных и законотворческих инициатив.

"Новым трендом "Платформы" станут экспертные слушания по обсуждению изменений уголовного и уголовно-процессуального кодексов. В 2020 году цифровой сервис совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой подготовили 21 предложение по совершенствованию действующего законодательства в сфере защиты бизнеса от силового давления. В рассмотрении данных поправок примут участие депутаты, сенаторы, правоохранительные органы, бизнес-омбудсмены, деловые объединения и экспертное сообщество", - говорится в сообщении.

"По-прежнему высоким остается процент уголовных дел, возбужденных по фактам присвоения и растраты (ст.160), уклонения от уплаты налогов/сборов с организации (ст.199), незаконному предпринимательству (ст.171). Многие уголовные дела возбуждаются вследствие вовлечения правоохранительных органов в разрешение гражданско-правовых и иных споров между конкурирующими субъектами", - уточнила Элина Сидоренко.

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"Платформа" была создана 19 ноября 2019 года по указу президента РФ Владимира Путина. Ее учредителями стали АСИ, РСПП, ТПП, "Деловая Россия", "ОПОРА РОССИИ" и Минэкономразвития. В наблюдательный совет входят первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман, заместитель министра внутренних дел РФ Виталий Шулика, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, помощник президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития РФ Максим Решетников и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Сервис позволяет бизнесу направить жалобу на необоснованные действия правоохранительных органов. Обращения рассматривают центральные аппараты ведомств, в том числе, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, МВД и ФСБ. Для каждой структуры определен свой регламент работы именно с "Платформой".

Заявка рассматривается в течение суток. Если необходимы дополнительные документы или информация, ее нужно предоставить в течение 24 часов. На рассмотрение самой жалобы может уйти до 30 дней, в Генеральной прокуратуре - до 14 дней.

Экономика Бизнес

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