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18.11.2020 07:07
Рубрика: Экономика

Уроки труда

Большой и малый бизнес должен чувствовать уверенность в завтрашнем дне
Российская газета - Неделя № 260(8314)
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики в 2020 году ускорится до 2%. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики в 2020 году ускорится до 2%. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики в 2020 году ускорится до 2%. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Проверочная работа

Правительство намерено продлить мораторий на проверки микро- и малого бизнеса (за исключением проверок таможенной и налоговой служб), снизить максимальную ставку по льготным кредитам для малого и среднего предпринимательства (МСП) с 8,5 до 7% или даже ниже и выдать по этой ставке не менее 700 млрд рублей в 2021 году. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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В числе других приоритетов правительства - благоприятные условия для перехода плательщиков единого налога на вмененный доход (отменяется с начала следующего года) на другие налоговые режимы, внедрение дешевой альтернативы классическому эквайрингу, помощь в выходе на экспортные рынки и запуск цифровой экосистемы для легкого доступа малого бизнеса и самозанятых к мерам поддержки.

Один из показателей национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек. Пока ряд сфер предпринимательства еще не восстановился после снятия ограничительных мер, и отсрочка по проверкам им очень кстати.

В единый план по достижению национальных целей также вошло широкое внедрение расчетов с покупателями через Систему быстрых платежей (комиссия для субъектов МСП не превышает 1%). В 2021 году к СБП планируется подключить 40 тысяч торгово-сервисных предприятий, к 2024 году это число должно возрасти в 10 раз, рассказал Белоусов.

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