Бондарев: Присутствие миротворцев в Карабахе надолго обеспечит мир в регионе

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что присутствие миротворцев в Нагорном Карабахе обеспечит мир в регионе в долгосрочной перспективе.

Сенатор отметил, что Россия не в первый раз играет решающую роль в урегулировании конфликтов между нашими ближайшими соседями. "Мы глубоко уважаем противоборствующие стороны и желаем им только добра и благополучия, которые невозможны в условиях войны", - заявил Бондарев.

По его словам, в ходе военных действий и Армения, и Азербайджан понесли потери в личном составе и боевой технике, погибло много мирных жителей, разрушены жилье и инфраструктура. И только благодаря личному вмешательству президента России Владимира Путина конфликтующие стороны пошли на заключение трехстороннего соглашения 10 ноября 2020 года. Оно прекратило братоубийственную войну в Нагорном Карабахе, а значит, позволило избежать дальнейшего кровопролития.

"Азербайджан согласился на полное прекращение огня и ввод на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск российских миротворцев. Армения в свою очередь пошла на серьезные территориальные уступки по "поясу безопасности", чтобы сохранить жизни жителей Нагорного Карабаха и контроль за большей частью территории. России и лично нашему президенту удалось совершить то, чего не смогли добиться Совбез ООН, ОБСЕ и Минская группа", - считает сенатор.

Он рассказал, что его коллеги единогласно поддержали обращение президента. "Сегодняшнее принятое Советом Федерации постановление "Об использовании воинского формирования Вооруженных Сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе", как уже упоминал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, важно именно с точки зрения пребывания ограниченного контингента наших Вооруженных сил в этом регионе на годы вперед. Что поможет поддерживать достигнутое перемирие, - уверен Бондарев.

Сенатор напомнил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией затяжной, он возник не вчера. А территориальные притязания и споры о принадлежности той или иной земли, как правило, не исчерпываются сложившейся на текущий момент конфигурацией сил. В таких вопросах всегда возможен откат, так как у каждой стороны своя правда. "Дабы избежать этого отката, наши миротворцы останутся в Карабахе, что обеспечит не только прекращение огня, но и, как минимум, пятилетний срок мирного сосуществования в Закавказье", - подчеркнул Бондарев.

По его убеждению, несмотря на разные оценки этого заявления в Баку и Ереване, от прекращения войны в Нагорном Карабахе выигрывают все. Сенатор надеется, что оно станет переломным в ходе многолетнего противостояния, а также создаст предпосылки к установлению прочного мира в регионе.