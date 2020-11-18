Новости

Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР 01:01
Стали известны все участники финального турнира Лиги наций 00:54
Космонавты не нашли повреждений снаружи МКС 18.11.2020
В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса 18.11.2020
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 18.11.2020
Чем запомнился Артем Здунов на посту экс-премьера правительства Дагестана 18.11.2020
Жирков проведет сотый матч за сборную России 18.11.2020
В Росавиации прокомментировали информацию о возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX 18.11.2020
Бастрыкин поручил проверить заявление Федосеевой-Шукшиной о мошенничестве 18.11.2020
Правительство рекомендовало Евгения Дитриха на пост главы ГТЛК 18.11.2020
Лавров обсудил с китайским коллегой график встреч на высшем уровне 18.11.2020
Сборная России объявила состав на матч против Сербии 18.11.2020
Лавров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху 18.11.2020
В технополисе "Москва" подготовили первую группу студентов под заказ работодателя 18.11.2020
В армии коронавирусом больны 4 тысячи 159 военнослужащих 18.11.2020
Завершены работы по устранению сбоя кислородной линии в Коммунарке 18.11.2020
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Узбекистана 18.11.2020
За помощью к омбудсмену РФ обратились 805 иностранных граждан 18.11.2020
Премьеры РФ и Азербайджана обсудили вопросы развития сотрудничества 18.11.2020
Депздрав Москвы прокомментировал хлопок в Коммунарке 18.11.2020
Промтехнопарки смогут получить преференции при вхождении в профильный реестр 18.11.2020
Болгария обвинила Северную Македонию в лицемерии и "тоталитарном мышлении" 18.11.2020
Путин назначил Здунова врио главы Мордовии 18.11.2020
Путин назначил Гладкова врио белгородского губернатора 18.11.2020
Трейлер спецэпизода The Grand Tour: Кларксон едет на Мадагаскар 18.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 23:48
Рубрика: Спорт

Могут и без Неймара

Бразильцы справились с Уругваем в отсутствие своего лидера
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 261(8315)
В Южной Америке состоялись очередные матчи отборочного турнира первенства планеты-2022. Уверенных побед добились лидеры группы - Бразилия и Аргентина.
Бразильцы выиграли во всех четырех матчах со старта отборочного турнира чемпионата мира-2022. Фото: AP Бразильцы выиграли во всех четырех матчах со старта отборочного турнира чемпионата мира-2022. Фото: AP
Бразильцы выиграли во всех четырех матчах со старта отборочного турнира чемпионата мира-2022. Фото: AP

Бразильцев ожидал непростой выезд в Уругвай. Несколькими днями ранее "небесно-голубые" разгромили в гостях Колумбию (3:0) и намерены были отобрать очки у пятикратных чемпионов мира. Однако перед этим поединком уругвайцы лишились своего лидера Луиса Суареса, сдавшего положительный тест на COVID-19.

Фото: REUTERS
Испания разгромила Германию со счетом 6:0 в Лиге наций

Потеря, как оказалось, была невосполнимой. Без Суареса команда Оскара Табареса ничего не смогла противопоставить фавориту. Бразильцы выиграли 2:0: отличились Артур и Ришарлисон. А у хозяев уже в концовке красную карточку получил Эдинсон Кавани.

Отметим, что Бразилия провела два последних матча без своего лидера - Неймара. Форвард "ПСЖ" получил травму и вынужден оставаться вне заявки.

- Все мы знаем, как важен Неймар для клуба и сборной. Нам не хватает его, но в нашей команде каждый готов взять на себя ответственность. Не может все держаться только на одном футболисте. Хотя, безусловно, с Неймаром побеждать легче. Он забивает, раздает голевые передачи и обладает множеством других навыков. Сейчас его нет из-за травмы, но мы не сдаем позиции, - сказал форвард бразильцев Габриэль Жезус.

Что касается аргентинцев, то они обыграли в гостях Боливию - 2:0. Забивали Николас Гонсалес и Лаутаро Мартинес. Все 90 минут на поле провел капитан "альбиселесты" Лионель Месси. К слову, Месси не может забить с игры в матчах за национальную команду аж с чемпионата мира-2018.

- Мы довольны победой. Она была нам очень нужна после ничьей с Парагваем. С самого начала мы выглядели отлично. Нам нужно действовать в том же ключе и становиться сильнее, - отметил Месси.

После четырех туров квалификации в южноамериканской зоне лидирует Бразилия, набравшая максимальные 12 очков. Далее идут аргентинцы (10 очков), эквадорцы (девять), парагвайцы и Уругвай, в активе которых по шесть очков. На чемпионат мира напрямую попадут четыре лучшие сборные Южной Америки, а пятая примет участие в межконтинентальных стыковых матчах с представителем другой конфедерации.

Спорт Футбол Чемпионат мира

Главное сегодня

Путин назначил Здунова врио главы Мордовии
Физлиц-иноагентов обяжут указывать свой статус при участии в выборах
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе
Утверждено наказание за призывы к отчуждению территорий РФ
Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок
Кого до Дзюбы отчисляли из сборных по нефутбольным причинам
Почему заменили судей матча Лиги наций между сборными России и Сербии