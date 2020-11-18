В Южной Америке состоялись очередные матчи отборочного турнира первенства планеты-2022. Уверенных побед добились лидеры группы - Бразилия и Аргентина.

Бразильцев ожидал непростой выезд в Уругвай. Несколькими днями ранее "небесно-голубые" разгромили в гостях Колумбию (3:0) и намерены были отобрать очки у пятикратных чемпионов мира. Однако перед этим поединком уругвайцы лишились своего лидера Луиса Суареса, сдавшего положительный тест на COVID-19.

Потеря, как оказалось, была невосполнимой. Без Суареса команда Оскара Табареса ничего не смогла противопоставить фавориту. Бразильцы выиграли 2:0: отличились Артур и Ришарлисон. А у хозяев уже в концовке красную карточку получил Эдинсон Кавани.

Отметим, что Бразилия провела два последних матча без своего лидера - Неймара. Форвард "ПСЖ" получил травму и вынужден оставаться вне заявки.

- Все мы знаем, как важен Неймар для клуба и сборной. Нам не хватает его, но в нашей команде каждый готов взять на себя ответственность. Не может все держаться только на одном футболисте. Хотя, безусловно, с Неймаром побеждать легче. Он забивает, раздает голевые передачи и обладает множеством других навыков. Сейчас его нет из-за травмы, но мы не сдаем позиции, - сказал форвард бразильцев Габриэль Жезус.

Что касается аргентинцев, то они обыграли в гостях Боливию - 2:0. Забивали Николас Гонсалес и Лаутаро Мартинес. Все 90 минут на поле провел капитан "альбиселесты" Лионель Месси. К слову, Месси не может забить с игры в матчах за национальную команду аж с чемпионата мира-2018.

- Мы довольны победой. Она была нам очень нужна после ничьей с Парагваем. С самого начала мы выглядели отлично. Нам нужно действовать в том же ключе и становиться сильнее, - отметил Месси.

После четырех туров квалификации в южноамериканской зоне лидирует Бразилия, набравшая максимальные 12 очков. Далее идут аргентинцы (10 очков), эквадорцы (девять), парагвайцы и Уругвай, в активе которых по шесть очков. На чемпионат мира напрямую попадут четыре лучшие сборные Южной Америки, а пятая примет участие в межконтинентальных стыковых матчах с представителем другой конфедерации.