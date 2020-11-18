БРИКС подала пример борьбы с коронавирусом

Группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) зарезервировала 10 млрд долларов на борьбу с пандемией коронавируса и ее последствий. Об этом было заявлено 17 ноября в ходе саммита "пятерки", прошедшем в формате видеоконференции. В преддверии встречи в верхах в МИД России пояснили, что средства будут распределяться по линии Нового банка развития БРИКС, который уже выделил 4 млрд долларов в рамках специального кредитного механизма с целью преодоления последствий пандемии.

Лидеры "пятерки" продемонстрировали полное единодушие в вопросах глобального противостояния COVID-19. Была подчеркнута готовность сообща работать над разработкой и производством вакцин от коронавируса нового типа. Председатель КНР Си Цзиньпин напомнил, что уже сейчас Китай, Россия и Бразилия проводят третью фазу клинических испытаний вакцин от COVID-19, КНР готова наладить взаимодействие в этой сфере с Индией и ЮАР. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, сообщил о том, что российские вакцины от коронавируса планируется производить в Китае. "Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения… с фармкомпаниями в Китае и Индии об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины, причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран", - отметил глава российского государства.

Путин поставил Китай в пример борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. "Как всем известно, Китай первым столкнулся с этой угрозой - с пандемией коронавирусной инфекции, и продемонстрировал затем всему миру, что можно успешно с этим бороться… Результат, действительно, существенный, ясный, понятный. И хочу еще раз повторить, это хороший пример для других, это совершенно очевидно", - отметил на саммите президент России.

Он полностью поддержал вынесенное председателем КНР предложение провести симпозиум БРИКС по традиционной медицине и ее применению в лечении коронавирусной пневмонии. "Безусловно - я думаю, коллеги со мной согласятся - мы поддержим ваше предложение провести симпозиум по традиционной медицине. Это чрезвычайно важно, мне кажется, особенно в современных условиях", - заявил Путин, комментируя инициативу главы китайского государства.

Китаю, действительно, есть чем поделиться с партнерами по БРИКС в области применения традиционной медицины при врачевании коронавирусной пневмонии нового типа. В КНР более 90% больных COVID-19 лечили с использованием методов традиционной китайской медицины. В 90% случаев это дало положительный результат. Лучше всего зарекомендовали себя два препарата. Во-первых, это приготовленные из 13 цветов и трав пилюли "Ляньхуа цинвэнь". Они снимают жар, облегчают кашель, помогают при воспалении легких, а также обладают общетонизирующим действием. Их в основном использовали для лечения пациентов со слабыми симптомами COVID-19.

Пациентов в критическом состоянии лечили в том числе при помощи инъекций "Сюэбицзин". Этот препарат приготовлен из экстракта пяти лекарственных растений. Он хорошо помогает при сепсисе, предотвращает чрезмерную сворачиваемость крови при высоких температурах, обладает хорошим противовоспалительным действием. Эти препараты уже поставлялись Китаем в страны, где складывалась наиболее тяжелая эпидемическая обстановка.

В ходе саммита БРИКС много говорилось не только о медицинском, но и о политико-экономическом аспекте борьбы с пандемией. Председатель КНР констатировал, что тяжелая эпидемиологическая ситуация повергла мировую экономику "в самый глубокий кризис со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого века". Вместе с тем, глава китайского государства подчеркнул, что посткоронавирусное восстановление глобальной экономики не должно идти в ущерб экологии. Он подтвердил цель Китая достичь углеродной нейтральности к 2060 году и призвал всех партнеров по "пятерке" следовать "зеленому и низкоуглеродному пути развития". Для стимулирования экономического роста Си предложил сделать ставку на развитие новых технологий. Он выступил с инициативой ускоренного развития партнерства БРИКС по новой промышленной революции. Более того, председатель КНР подтвердил, что Китай будет делиться возможностями развития с партнерами по БРИКС. "Китай будет активно интегрироваться в глобальные рынки, развивать международное сотрудничество с тем, чтобы создать больше возможностей для мирового экономического возрождения и развития" - отметил Си Цзиньпин.

По итогам встречи была принята стратегия экономического партнерства БРИКС на период до 2025 года. Как пояснили в посольстве России в КНР, документ "определяет среднесрочные приоритеты взаимодействия "пятерки" в сфере торговли, инвестиций, финансов, содействия средним, малым и микропредприятиям, цифровой экономики и инноваций, устойчивого развития". "В частности, страны БРИКС будут совместно работать с целью раскрытия потенциала в сфере искусственного интеллекта, блокчейна, больших данных и сетей 5G", - пояснили в диппредставительстве.

Руководители стран "пятерки" также выступили "единым фронтом" против попыток политизировать пандемию коронавирусной инфекции. Как отметил председатель КНР, "попытки сеять деглобализацию и экономический разрыв под предлогом пандемии COVID-19 нанесут ущерб и инициатору этой затеи, и всем странам мира". Он подчеркнул, что тенденция к глобализации и становлению мультиполярного мира необратима. О необходимости деполитизировать проблемы при борьбе с пандемией коронавируса заявил также президент Бразилии Жаир Болсонару. С ними согласился председательствовавший на саммите Владимир Путин: "Необходимо деполитизировать всяческие проблемы, связанные с борьбой с пандемией. Абсолютно с вами согласен. Уверен, что и все коллеги вас поддержат".

Китайские наблюдатели отмечают, что единство мнений лидеров "пятерки" вселяет уверенность в будущее борьбы с пандемией и посткоронавирусного восстановления. Ведь БРИКС - довольно влиятельная группа, которая представляет 42% населения Земли, обеспечивает 25% глобального ВВП и 22% международной торговли, к ее голосу невозможно не прислушаться. Наблюдатели считают, что подход БРИКС к самым актуальным вопросам борьбы с пандемией отчасти задаст тон саммиту "Двадцатки", который пройдет 21 - 22 ноября.