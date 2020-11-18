Наш обозреватель получил задание проникнуть в сеть "TikTok"

Эта социальная сеть появилась в пространстве интернета несколько лет назад и поначалу не привлекла большого внимания. Но в последний год "TikTok" внезапно затмила такие мировые гиганты, как "YouTube", "Facebook", а в России - "Одноклассники" и "ВКонтакте". Во всем мире главные фанаты "TikTok" - это подростки 10-16 лет. Чем же цепляет эта сеть наших детей и не таит ли повальное увлечение ею серьезной опасности? Об этом мы расспросили психолога Татьяну Ночкину.

Запретами мы лишь подогреваем интерес к предмету и оставляем ребенка наедине с негативными впечатлениями, которые он может получить в Сети. photoxpress

Что же в "TikTok" так притягивает?

Татьяна Ночкина: Детям нужна такая картинка. Она увлекает, выдает моментально некую информацию и тут же уходит, сменяется другой. Это очень соответствует "клиповому" типу мышления подростков. Сюжеты в "TikTok" незамысловаты и обычно с юмором. Так вот, если подросток находится в подавленном состоянии, то просмотр картинок помогает ему перестать нервничать, посмеяться. Совсем бесполезной сеть нельзя назвать: взять те же модные танцы. Ребенок, исполняя их, старается, тренируется. Развивает творческие способности, учится укладываться в регламент. Важно, что знакомство с "TikTok" позволяет ему идти в ногу со временем, среди сверстников он не "белая ворона". Если у ребенка доверительные отношения со своими родителями, то он с удовольствием расскажет им о реакции сверстников на какие-то сюжеты, поделится мнением.

Пока родитель имеет влияние на ребенка, этим надо пользоваться, а не удалять "TikTok".

Но ведь юмор в "TikTok" туповат, розыгрыши на грани фола, сюжеты сняты для "хайпа".

Татьяна Ночкина: Не слишком добрые розыгрыши - пранки - отнюдь не порождение "TikTok", такие сюжеты появлялись и до соцсетей. Вообще, начало всему в семье. Какие передачи и фильмы смотрят мама с папой, как реагируют? Очень важно, какой стиль общения принят между родителями. Если они "зло­употребляют сарказмом", то это уже не юмор, а скрытая форма агрессии, жесткая и обидная для оппонента.

Выходит, что никакого зла "TikTokк" ребенку причинить не может?

Татьяна Ночкина: В моей практике психологической травмы он никому не нанес. Но риск остается. Он связан скорее с бесконтрольным доступом детей в соцсети. Ребенок может попасть на видео откровенного характера - по наивности начнет повторять неприемлемые танцевальные движения, наберется ненормативной лексики. Кстати, повезло тем родителям, у кого есть старшие дети: они быстро объяснят младшим, почему это слово или этот жест нельзя повторять, если не хочешь попасть в дурацкую ситуацию. Самая мудрая модель поведения родителя - смело обсуждать с ребенком то, что он смотрит. Как правило, родитель узнает о "TikTok" после того, как ребенок уже установил его на свой телефон. Можно спросить: "А что это у тебя за видео? Мне тоже интересно". Запретами мы лишь подогреваем интерес к предмету и оставляем ребенка наедине с негативными впечатлениями, которые он может получить в Сети.

До какого возраста нельзя допускать ребенка до "TikTok"?

Татьяна Ночкина: До десяти-одиннадцати лет вообще не устанавливайте интернет на детский гаджет. У родителей, позволяющих детям такого возраста "гулять" по видео, могут возникнуть проблемы. А вот поиграть или посмотреть мультик на планшете, конечно же, можно.

А как помочь ребенку вынырнуть из "TikToka"?

Татьяна Ночкина: В оговоренный час вайфай на гаджете у него должен просто пропадать. Время диктует нам, взрослым, быть грамотными в цифровом отношении. Выясните, как настроить домашний роутер так, чтобы он вовремя сам выключал вайфай на компьютере подростка.

Что посоветуете родителям, чей ребенок беспрестанно снимает видео в "TikTok"?

Татьяна Ночкина: Принять этот интерес ребенка и обязательно обсуждать с ним его ролики. Это позволит задать разумное направление занятию "TikTok", не возводя увлечение в ранг "высокой идеи".

Досье "СОЮЗа"

Соцсеть была создана в 2016 году в Китае. Но успех не пришел: у соцсети было другое, неброское название и другие цели - образовательные. Площадка была перезапущена под новым именем "TikTok" и в новом качестве: развлекательная соцсеть, в которую нужно загружать короткие, по 15 секунд, видеоролики. Рост популярности оказался взрывным. Долгое время владельцы скрывали число пользователей. Сейчас говорят о более чем 800 миллионах в день и более двух миллиардах скачиваний на устройства по всему миру. Примерно 60 процентов аудитории "TikTok" - младше 18 лет. Но почему бы не попробовать, даже если вам давно не 12 лет? Вот пример из недавних "чудес" "TikTok": 37-летний рабочий из штата Айдахо снял ролик, как он едет утром на завод на скейте, попивая сок. Видеоряд он сопроводил песенкой "Dreams" (1977 года создания). Клип набрал более 50 млн просмотров и запустил флешмоб. Его автор, Натан Аподаки, смог сделать первый взнос за дом, а фирма - производитель сока подарила ему машину!