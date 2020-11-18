"Чеснок пахнет лаком": Мужчина рассказал о жизни после COVID-19

Новости

В России появится Центр психолого-педагогической экспертизы детской игрушки 15:51
Найдены виновники крушения поезда с мазутом под Владимиром 15:51
На Московской канатной дороге поставят почтовый ящик Деда Мороза 15:50
Синоптики рассказали, когда Москву накроет ледяной дождь 15:40
Депутат МГД Щитов: Расходы на соцподдержку в бюджете Москвы возросли на 6% 15:40
Путин: Героизмом врачей можно восхищаться, но побуждать к этому нельзя 15:28
Путин указал помогать главам регионов в борьбе с коронавирусом 15:17
В Оренбуржье выявили вспышку АЧС 15:08
Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по месту жительства 15:01
Друг Армена Джигарханяна рассказал о его последних днях 15:01
Проект "Взлетная полоса" поможет сиротам сдать ЕГЭ и поступить в вузы 15:00
Минобрнауки: Решение о пересмотре платы за обучение принимает вуз 14:43
Как должен был выглядеть на самом деле возлюбленный Лагерты из "Викингов" 14:33
В Крыму пожилых работников рекомендовали перевести на удаленку 14:32
Депутат Николаева: В бюджете Москвы закреплен рост зарплат бюджетников 14:10
Расходы на медицину в Москве вырастут более чем на 40 млрд рублей 14:04
Актриса Валентина Талызина рассказала о наследстве Романа Виктюка 14:03
В Италии правосудие взялось за "хитрецов" карантина 14:03
Карта "Тройка" заработает по всей России 13:47
В Китае придумали необычное наказание для мошенников 13:40
Госдума продлила приостановку выплат по вкладам CCCР 13:37
Петербургская больница Святого Георгия отметит 150-летие 13:34
В Испании уже более 1,5 миллиона инфицированных COVID-19 13:27
В МЧС предупредили москвичей о ледяном дожде и ветре до 20 м/с 13:25
Глава Мордовии попросил президента об отставке 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 15:25
Рубрика: В мире

"Чеснок пахнет лаком": Мужчина рассказал о жизни после COVID-19

Текст: Тимур Алимов

Деклан Кэссиди из Дублина стал одним из тех, кто подвергся "длительному COVID-19" - редкой форме, при которой симптомы сохраняются несколько месяцев. Переболев коронавирусом в марте-апреле этого года, 53-летний мужчина до сих пор не ощущает вкусов и запахов. Историю ирландца, жизнь которого существенно изменилась после заражения, опубликовало издание Independent.

Фото: iStock
Врач рассказала, почему нельзя после мытья рук применять антисептик

По словам Кэссиди, коронавирусную инфекцию у него диагностировали в марте после деловой поездки в Берлин. Болезнь протекала в средней степени тяжести со стойкими проявлениями - кашлем и одышкой, усталостью, "затуманенным" сознанием, потерей обоняния. После выздоровления исчезли и все симптомы, только чувства вкуса и запаха так и не вернулись.

- Я надеялся, что со временем все станет, как и раньше, однако проблема оказалась гораздо серьезнее. Сейчас я абсолютно не чувствую вкуса блюд, например, утром в кашу добавляю измельченный перец халапеньо, чтобы хоть попытаться ощутить разнообразие. Очень жалею, что не могу вспомнить аромат жареного картофеля, - поделился мужчина.

Это далеко не единственный эксперимент, который Кэссиди теперь проводит с едой. Так, он регулярно готовит бутерброд с вялеными помидорами и темным шоколадом на ореховом хлебе. Таким образом он чувствует различную структуру продуктов.

- Такой сэндвич позволяет мне ощутить хруст хлеба, сочность помидоров и бархатистость тающего во рту шоколада. Еще могу сказать, что научился отличать красное вино, а вот кофе и чай похожи по текстуре, поэтому я их путаю, - добавил Кэссиди.

Ирландец рассказал и о двух чрезвычайных происшествиях, которые случились из-за отсутствия обоняния. Однажды в его квартире чуть не возник пожар, так как он забыл про оставленную на плите кастрюлю, а запаха гари не почувствовал. В другой раз мужчина потерял сознание, надышавшись бытовой химией при уборке ванной комнаты.

Фото: iStock
Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса

К слову, мужчина хорошо помнит и, как ему кажется, чувствует только единственное - запах лака или жидкости для снятия лака для ногтей.

- Этим резким ароматом пахнет для меня чеснок, - отметил ирландец.

Сейчас Деклан Кэссиди создал в Дублине группу поддержки для "коллег по несчастью". Он уверен, что сможет обратить внимание на распространенность проблемы, и ученые приступят к исследованию данного побочного эффекта COVID-19.

В мире Европа Ирландия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: 48 часов для получения результата теста на COVID - долго
Совфед одобрил повышение НДФЛ до 15% для доходов свыше 5 млн рублей
СК предъявил обвинения террористам за гибель российского летчика в Сирии
Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок
Глава Мордовии попросил президента об отставке
Евросоюз признал тяжелейший кризис из-за вето Венгрии и Польши
Названы самые дорогие для жизни города мира