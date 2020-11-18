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Рубрика: В мире

Игры вокруг престола

Что стоит за "чехардой" с президентами в Перу
Текст: Алина Данилкина
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8315)
В Перу выбрали нового президента. Им стал депутат Франсиско Сагасти - инженер, бывший чиновник Всемирного банка. Ранее, 15 ноября, с поста главы перуанского государства подал в отставку Мануэль Мерино, а 10 ноября с должности сместили Мартина Вискарру. С его ухода и началась чехарда вокруг президентского поста в Перу. Вискарра, отстраненный однопалатным парламентом от должности, стал шестым перуанским президентом, которого обвинили в коррупции. Но справедлив ли был вынесенный ему импичмент? Кто стоял за последним вотумом недоверия?
Парламент Перу отправил народного любимца Мартина Вискарру в отставку, запустив "чехарду" вокруг президентского поста в стране. Фото: AP Парламент Перу отправил народного любимца Мартина Вискарру в отставку, запустив "чехарду" вокруг президентского поста в стране. Фото: AP
Парламент Перу отправил народного любимца Мартина Вискарру в отставку, запустив "чехарду" вокруг президентского поста в стране. Фото: AP

Вискарра, пришедший к власти после состоявшегося в 2018 году импичмента Педро Пабло Кучински, стремительно завоевал любовь народа. Но не прошло и трех лет, как ему пришлось покинуть пост президента из-за подозрений в получении взяток. Однако у этих сомнительных обвинений есть интригующая предыстория.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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В декабре 2016 года антикоррупционное подразделение генеральной прокуратуры Перу инициировало расследование о причастности президента Кучински к коррупционному скандалу по делу бразильской компании Odebrecht, работающей в Перу. Когда Кучински осознал невозможность выйти сухим из воды, он придумал "гениальный" план - помиловал бывшего президента Альберто Фухимори, приговоренного к 25 годам заключения за преступления против прав человека. Фухимори, считавшийся серым кардиналом, оказавшись на свободе, мог бы в качестве благодарности снять с "крючка" и Кучински. Но этот сценарий нарушил новый глава Перу Мартин Вискарра. После вступления в должность он вернул Фухимори в тюрьму и начал расследование в отношении его дочери Кейко, лидера партии "Народная сила".

За два с половиной года президентства Вискарра успешно провел антикоррупционную кампанию, распустил парламент, сменил недобропорядочных министров. Энергичная борьба с коррупцией превратила Вискарру в народного лидера. Но несмотря на целый ряд конституционных и социальных реформ, страна оказалась в состоянии экономического кризиса.

В 2020 году экономика Перу пережила самый большой обвал в истории. Когда из-за тяжелой эпидемиологической ситуации правительство Вискарры приняло жесткие меры, ВВП во втором квартале сократился на 30 процентов. Но даже это не смогло настроить перуанский народ против президента. Согласно опросу Ipsos Peru, проведенному в конце октября, 78 процентов граждан высказались за то, чтобы Вискарра оставался на своем посту.

Однако перуанский лидер представлял угрозу для членов парламента. Согласно Конституции Перу, для отстранения от должности главы государства необходимо две трети голосов депутатов (а именно - 87). Фухимористы и поддержавшие их члены других партий значительно превысили этот порог, сумев собрать за импичмент 105 голосов.

Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU
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Вискарру обвинили в том, что он якобы получал взятки за общественные работы в регионе Мокегуа, губернатором которого он был с 2011-го по 2014 год. Правда, такое обвинение показалось большинству перуанцев абсурдным, что, собственно, и спровоцировало начало протестов в столице Лиме.

Апогеем этих процессов стал приход к власти Мануэля Мерино. "Я ухожу со спокойной совестью, высоко поднятой головой и выполненным долгом. До другого шанса", - заверил своих сторонников Мартин Вискарра на своей страничке в Twitter.

Таким образом, 15 ноября, проведя в президентском кресле всего менее недели, Мануэль Мерино ушел в отставку. Заслужить уважение народа у него не вышло. Теперь настала очередь Франси-ско Сагасти попытаться удержаться на этом посту...

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