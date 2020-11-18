Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, - один из показателей достижения наццели по цифровой трансформации.

Данные о квартирах и их владельцах из Росреестра начнут в ближайшее время наполнять Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Теперь данные о недвижимости в ней будут обновляться регулярно, скорректируется информация о площади жилья, плате за коммунальные услуги, будет проведена сверка всех данных.

ГИС ЖКХ - одна из цифровых платформ, созданных для систематизации и оптимизации работы государства. Эта система появилась вместо многочисленных разрозненных сайтов и объединяет всю необходимую информацию в сфере жилищного хозяйства. Здесь можно оплатить жилищно-коммунальные услуги без очередей, принять участие в электронном голосовании на собраниях жильцов, направить обращение в органы власти. Подгрузка данных из системы Росреестра - один из этапов наполнения ГИС ЖКХ, который сделает работу платформы еще более удобной.

Цифровые платформы стали трендом в госуправлении

В последние годы цифровые платформы стали трендом в госуправлении - появилась система межведомственного взаимодействия, по которой госорганы могут обмениваться данными, государственная единая облачная платформа, где все эти данные хранятся, единая система идентификации и аутентификации, в которой формируется цифровой профиль гражданина. Стало очевидно, что это ускоряет и оптимизирует многие процессы госуправления, в десятки раз сокращая количество документов, необходимых для получения госуслуг. Еще предстоит выработать единые подходы к работе таких информационных платформ, чтобы создать единую экосистему, где государство незаметно для человека предоставляет удобные сервисы во всех ключевых областях жизни.