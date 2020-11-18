Депутат МГД Щитов: Расходы на соцподдержку в бюджете Москвы возросли на 6%

Прямая поддержка москвичей и городские социальные программы всегда составляют значительную часть расходов бюджета Москвы. В 2021 году, в частности, на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме запланировано выделить 529,4 млрд рублей. Это на 6% больше, чем заложено в бюджете 2020 года. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов Агентству городских новостей "Москва".

По его словам, из 529,4 млрд рублей на прямые денежные выплаты семьям льготных категорий с детьми будет затрачено 63,5 млрд рублей. При этом основная доля затрат традиционно приходится на льготы в натуральной форме. Самой популярной из московских льгот, по словам парламентария, остается бесплатный проезд льготных категорий москвичей на всех видах городского транспорта, а также на электричках и подмосковных автобусах.

"На это выделяется более 136 млрд руб. Эти деньги город тратит не только в знак уважения к старшему поколению или в помощь тем, кто находится в затруднительной финансовой ситуации. Речь идет еще и о повышении общей мобильности граждан, что всегда благотворно влияет на социальную и экономическую сферу города. Современный мегаполис - а Москва является одним из крупнейших и наиболее продвинутых технологически агломераций мира - немыслим без легкой и общедоступной транспортной системы. Вкладывая деньги в эту льготу, мы не только продолжаем сложившуюся традицию, но и приближаем высокотехнологичное и высокомобильное будущее", - подчеркнул Щитов.

Крайне важным, по словам парламентария, является и обеспечение детей горячим бесплатным питанием - речь идет о дошкольниках, учениках начальных классов и старших школьников из льготных категорий, а также учеников-бюджетников столичных колледжей.

"На программы питания выделено 31,5 млрд рублей. Полноценное питание для растущих организмов - это вопрос здоровья. Именно поэтому такой вид льгот невозможно заменить денежными выплатами, неизбежно "растворяющимися" в семейных бюджетах. Школьникам, а тем более детсадовцам, необходимо именно полноценное питание в школе, и город предоставляет его самым младшим, а также тем из старших школьников, семьи которых нуждаются в таком виде социальной поддержки", - заключил депутат.