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Депутаты бундестага приняли новую версию закона "О защите от инфекций", вокруг которой было сломано немало копий. Впервые парламент ФРГ попытался подвести правовую базу под все те ограничения, которые власти то вводят, то отменяют, то снова вводят с начала пандемии.
Полицейские в Берлине применили водометы против участни-ков акции протеста перед Бранденбургскими воротами. Фото: EPA Полицейские в Берлине применили водометы против участни-ков акции протеста перед Бранденбургскими воротами. Фото: EPA
Полицейские в Берлине применили водометы против участни-ков акции протеста перед Бранденбургскими воротами. Фото: EPA
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Теперь бундестаг получил право объявлять "эпидемическую ситуацию" на основании рекомендаций ВОЗ или показателей распространения опасной инфекции в регионах. Это и будет служить основанием для того, чтобы вводить те или иные карантинные меры. Все они подробно прописаны в законе: масочный режим, комендантский час, запрет массовых мероприятий, вечеринок и даже богослужений. Максимальный срок действия ограничений - месяц, но при необходимости их можно продлевать.

Документ расколол общество: одни увидели в нем долгожданные рамки для действий властей, другие, напротив, лазейку для наступления на личные свободы. В то время как правящая коалиция и оппозиция заканчивали бурные дебаты, площадь перед бундестагом и весь правительственный квартал заполнили тысячи противников закона. Полицейские обвинили их в нарушении "гигиенических требований" и в конце концов разогнали демонстрацию при помощи водометов и слезоточивого газа.

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