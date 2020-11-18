Теперь бундестаг получил право объявлять "эпидемическую ситуацию" на основании рекомендаций ВОЗ или показателей распространения опасной инфекции в регионах. Это и будет служить основанием для того, чтобы вводить те или иные карантинные меры. Все они подробно прописаны в законе: масочный режим, комендантский час, запрет массовых мероприятий, вечеринок и даже богослужений. Максимальный срок действия ограничений - месяц, но при необходимости их можно продлевать.
Документ расколол общество: одни увидели в нем долгожданные рамки для действий властей, другие, напротив, лазейку для наступления на личные свободы. В то время как правящая коалиция и оппозиция заканчивали бурные дебаты, площадь перед бундестагом и весь правительственный квартал заполнили тысячи противников закона. Полицейские обвинили их в нарушении "гигиенических требований" и в конце концов разогнали демонстрацию при помощи водометов и слезоточивого газа.