Директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" - о земле Льва Толстого и зеленой палочке

Ясная Поляна - сакральное место для мировой литературы. Здесь Лев Толстой прожил большую часть своей жизни, отсюда его сто десять лет назад несли на руках в деревянной домовине к месту вечного упокоения в тихом месте усадьбы. Здесь до сих пор воздух и ландшафт ХIХ века, сюда со всего мира приезжают люди - душу лечить. Екатерина Толстая здесь живет и трудится - в атмосфере трепетного почитания и величия знаменитого предка ее супруга. Заглянем в гости.

Любовь с первого взгляда

Я родилась и жила в Туле, поэтому в Ясной Поляне была не раз еще в школьные годы. А вот в сентябре 1994 года, после того, как вернулась сюда, окончив учебу в Санкт-Петербургском университете, Ясная Поляна изменила мою судьбу. Потому что в это время я встретила здесь своего будущего мужа Владимира Ильича Толстого. У нас с ним случилась любовь с первого взгляда.

...Как живет музей-усадьба? В этом году - непросто. Потому что год странный, пандемичный. Но он нас многому научил.

Например, тому, что можно значительно расширить аудиторию, используя соцсети. Благодаря новым проектам в наших соцсетях удалось привлечь совершенно иную возрастную аудиторию. Молодежную и подростковую. Надеюсь, что, узнав о нас в интернете, они захотят приехать и увидеть Ясную Поляну своими глазами.

Знаете, еще мы решили разослать нашим подписчикам открытки из Ясной Поляны. С видами усадьбы и цитатой Льва Николаевича Толстого.

Невероятно приятно людям получить такой кусочек Ясной Поляны.

Самая главная моя задача - чтобы наш посетитель хотел вернуться. На дворе пандемия, мир замер, но удивительно: за три последних месяца усадьбу посетило больше людей, чем за аналогичное время прошлого года. Как только мы в июле смогли открыть музей, люди к нам хлынули. Они захотели подышать этим воздухом, почувствовать нашу удивительную атмосферу. Непростая ситуация нам даже помогла, мы разработали за этот период новые экскурсии. Не люблю это слово "квесты", мне ближе бродилки с вопросами по территории усадьбы.

Мы тесно общаемся с зарубежными музеями и различными фондами. Например, у нас дружеские отношения с Фондом китайского писателя Лу Синя, который возглавляет его внук. У нас было несколько выставочных проектов в Беларуси: например, в Бресте была выставка, посвященная толстовской статье "Не убий". Мы подумали, что это будет очень символично, именно в Брестской крепости говорить о пацифизме.

Про Лёву-рёву

Понимают ли школьники Толстого? Когда к нам в Ясную Поляну приезжают дети, то мы им рассказываем о детстве Толстого. Чтобы они понимали, что Толстой был таким же, как они. В детстве его звали Лёва-рёва. Почему рёва? А потому что он часто плакал. И они уже как-то начинают понимать, что он тоже был маленьким мальчиком. Он тоже играл. А какие игры он любил? А что он читал? И вот так мы просто открываем творчество Толстого для детей совершенно по-другому.

Наша главная задача, чтобы дети понимали: Толстой - это не скучно. Что он современен. А если говорить про взрослых... Когда мы только поженились с Владимиром Ильичом и жили в деревне, к нам приходили люди и говорили: знаете, у нас завтра будет сбор потомков Льва Николаевича Толстого. То есть было какое-то тайное общество людей в Ясной Поляне, которые считали себя потомками писателя. В общем, главный миф: у графа было много внебрачных детей. И что вся деревня Ясная Поляна - это практически потомки. На самом деле это легенда, и такого не было. Доподлинно известен один внебрачный сын Льва Николаевича, и писатель знал о нем. Его фамилия Базыкин. Потомок внебрачного сына Льва Николаевича до сих пор живет в Ясной Поляне. Очень скромный человек, доводится праправнуком Толстому. Живет спокойно и из этого родства никакой выгоды не пытается получить.

Толстовский характер

Сегодня потомков Толстого сотни три, и живут они по всему миру. Самая большая часть Толстых проживает в Швеции. Сын писателя Лев Львович был женат на шведке Доре Вестерлунд. Они уехали с восемью детьми в Швецию. В Швеции у всех по три-четыре ребенка. Это самая многочисленная ветвь.

Толстые живут и в Америке. Кстати, американские Толстые лучше всех сохранили русскую культуру, веру, традиции. Они их передают из поколения в поколение. Для них это очень важно. Они говорят, что нет ничего важнее, чем вера, семья и Отечество.

Толстые собираются в Ясной Поляне по четным годам. В этом году, к сожалению, пандемия не дала нам встретиться. В следующем году будет столетие музея, и очень бы хотелось, чтобы все собрались здесь, в Ясной Поляне.

Мне кажется, что все толстовские встречи проходят так, как было во времена Софьи Андреевны и Льва Николаевича. Когда приезжали дети, внуки, когда все собирались вместе за большим столом. Было что обсудить, что вспомнить. Вместе сварить варенье, попить чай. Вместе поставить спектакль, посмотреть что-то. Очень интересно наблюдать, как общаются совсем маленькие дети. Будь то шведы, французы, русские или американцы, они как-то умудряются между собой свободно общаться. Прекрасно все понимают. Переспрашивают, что-то рисуют, жестами добавляют пояснения. В итоге они все вместе говорят на одном своем языке.

Толстые все очень увлеченные. Все страстные и неравнодушные. Могу сказать это и по своим детям, что это абсолютно так. Мои сыновья родились в Ясной Поляне. Это была мечта дедушки моего мужа, который часть своей жизни прожил в эмиграции и мечтал, чтобы его внуки родились в Ясной Поляне. Его выстраданной мечте суждено было сбыться.

На встречу с мудрецом

Сегодня в музее-усадьбе со всеми его филиалами работают примерно 450 человек, все люди увлеченные, влюбленные в свое дело. Например, ни у одного из экскурсоводов не повторяется экскурсия. Мы на работу экскурсоводов принимаем по конкурсу, обязательно слушаем человека.

До пандемии много было китайских туристов. Поток туристов был из Японии. Ведь отношение к Толстому в Японии, Китае и в Корее особое. Они впадают в состояние благоговения при виде обстановки дома Толстого, замирают, увидев его могилу...

Удивительно: на дворе пандемия, а за три последних месяца усадьбу посетило больше людей, чем за аналогичное время прошлого года

Европейцы воспринимают Толстого как писателя. И у них совершенно другое отношение. Писатель и писатель. А для восточного мира этот человек прежде всего философ и мыслитель. Мудрец. Самая экзотичная картинка - это когда приезжают индусы. Женщины всегда в сари. И сразу же вспоминается история, когда Индира Ганди подошла к башням у въезда в усадьбу, она сняла свою обувь и сказала, что по земле Толстого будет ходить только босиком. И прошла до самой могилы Толстого босиком. Вот это их отношение к гению.

Мечты директора

Многие удивляются аскетизму обстановки дома Толстого. Возникает какой-то такой внутренний диссонанс - он же граф. Должна быть обязательно позолота... А здесь все очень просто. Толстой, особенно во второй половине жизни, был человеком аскетичным.

Планы? Боюсь о них говорить вслух, дабы не сглазить. На самом деле, для музея важно освоить новое фондохранилище, потому что сейчас фонды хранятся в мемориальных зданиях. У нас более 46 тысяч единиц хранения, плюс 5 тысяч - это архивный фонд. Всего около 50 тысяч единиц хранения. Приблизительно 43 тысячи предметов являются мемориальными - они принадлежали Толстому и его близким. Это уникально, потому что редко какая усадьба может похвастаться таким количеством мемориальных предметов. Нам повезло, что удалось эвакуировать предметы в Томск во время Великой Отечественной войны, спасли фактически все. Помимо фондохранилища нужно достроить еще реставрационные мастерские и большой фестивальный центр с уникальным залом-трансформером, который даст возможность проведения спектаклей, концертов...

О чем мечтаю лично я? Чтобы когда-нибудь мы нашли знаменитую зеленую палочку и все человечество стало счастливым.

Из досье "СОЮЗа"

Екатерина Толстая, жена праправнука Льва Николаевича Толстого Владимира Ильича. В музее-усадьбе "Ясная Поляна" работает с 1995 года, с 2001 года возглавляла музейный детский сад "Муравейное братство", с 2012 года директор музея-усадьбы "Ясная Поляна".

Рецепт грибной похлебки от С.А. Толстой

Нужны 2 литра воды, 2-3 крупных белых гриба, 4 небольшие картофелины, 1 головка лука, 1 ст. ложка муки, растительное масло для обжаривания, соль по вкусу. Очистить картофель, грибы поджарить с луком, посолить, положить все это в горшок с водой, поставить в печь, сварить все это; когда будет готово, подправить мукой.