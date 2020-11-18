Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе

Как заявил Директор СВР России С.Е. Нарышкин: "Ведущие страны НАТО стараются скрыть раздражение достигнутым при активном участии России соглашением Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. США и их союзники раздосадованы тем, что война остановлена при посредничестве Москвы. Ведь это, по сути, "обнулило" их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья", - сообщается в пресс-релизе Пресс-бюро Службы внешней разведки.

"Ни Вашингтон, ни "единая Европа" не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе. В целях его "демонтажа" они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении.

Некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня. Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе - это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта.

Подобные действия - лишнее свидетельство того, что США и их европейские друзья, как всегда, решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз - азербайджанцев и армян. Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт".