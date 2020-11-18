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Дисплей iPhone 12 Pro Max признали лучшим

Текст:   Виктория Чернышева
18.11.2020,  
13:31
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Компания DisplayMate опубликовала углубленный анализ дисплея Super Retina XDR, которым оснащен iPhone 12 Pro Max. По итогам эксперты назвали его "Лучшим экраном для смартфонов".

Как уточняет портал Macrumors, 6,7-дюймовый экран самого большого за всю историю Apple смартфона установил 11 рекордов. Он имеет самую высокую пиковую яркость (от 800 до 1200 нит), максимальную контрастность (2 000 000:1), точность цвета, более 3,4 миллиона пикселей, низкую отражающую способность, полностью поддерживает цветовую гамму P3.

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Кроме этого, в DisplayMate заявили, что экран iPhone 12 Pro Max имеет до 10 процентов большую энергоэффективность чем у iPhone 11 Pro Max.

Экран iPhone 12 Pro Max имееи покрытие Ceramic Shield - оно в четыре раза снижает риск повреждений дисплея при падении.

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