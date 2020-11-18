Дисплей iPhone 12 Pro Max признали лучшим

Компания DisplayMate опубликовала углубленный анализ дисплея Super Retina XDR, которым оснащен iPhone 12 Pro Max. По итогам эксперты назвали его "Лучшим экраном для смартфонов".

Как уточняет портал Macrumors, 6,7-дюймовый экран самого большого за всю историю Apple смартфона установил 11 рекордов. Он имеет самую высокую пиковую яркость (от 800 до 1200 нит), максимальную контрастность (2 000 000:1), точность цвета, более 3,4 миллиона пикселей, низкую отражающую способность, полностью поддерживает цветовую гамму P3.

Кроме этого, в DisplayMate заявили, что экран iPhone 12 Pro Max имеет до 10 процентов большую энергоэффективность чем у iPhone 11 Pro Max.

Экран iPhone 12 Pro Max имееи покрытие Ceramic Shield - оно в четыре раза снижает риск повреждений дисплея при падении.