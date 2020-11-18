Новости

Минздрав: В регионах привлечено 8 тысяч машин для доставки пациентов с COVID 17:13
"Автодор" представил проект трассы М-12 17:11
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе 17:09
Каннский лауреат Рубен Эстлунд снял новый фильм - сатиру на богачей 16:58
В России появится единый заказчик в сфере строительства 16:54
ОНФ выяснил, что противовирусных препаратов нет в 30% российских аптек 16:42
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки 16:41
400 обманутых дольщиков из Татарстана получат квартиры 16:40
Путин назвал непозволительным медленное освоение средств на борьбу с COVID-19 16:19
ДОМ.РФ увеличил банкам лимиты на льготную ипотеку 16:16
Путин предложил ввести доплаты студентам-медикам, работающим с COVID 16:04
Путин поручил ускорить поставки машин скорой помощи в регионы 16:01
В России появится Центр психолого-педагогической экспертизы детской игрушки 15:51
На Московской канатной дороге поставят почтовый ящик Деда Мороза 15:50
Синоптики рассказали, когда Москву накроет ледяной дождь 15:40
Депутат МГД Щитов: Расходы на соцподдержку в бюджете Москвы возросли на 6% 15:40
Путин призвал Минздрав не управлять пациентами, а лечить их 15:30
Путин: Героизмом врачей можно восхищаться, но побуждать к этому нельзя 15:28
Путин указал помогать главам регионов в борьбе с коронавирусом 15:17
В Оренбуржье выявили вспышку АЧС 15:08
Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по месту жительства 15:01
Друг Армена Джигарханяна рассказал о его последних днях 15:01
Проект "Взлетная полоса" поможет сиротам сдать ЕГЭ и поступить в вузы 15:00
Минобрнауки: Решение о пересмотре платы за обучение принимает вуз 14:43
Как должен был выглядеть на самом деле возлюбленный Лагерты из "Викингов" 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 16:16
Рубрика: Экономика

ДОМ.РФ увеличил банкам лимиты на льготную ипотеку

Текст: Марина Трубилина

ДОМ.РФ распределил дополнительные лимиты льготной ипотеки между банками. После продления программы до июля 2021 года общий объем кредитов был увеличен на 950 млрд рублей - до 1,85 трлн рублей.

Фото: iStock
Льготная ипотека позволяет купить квартиру чуть больше средней

Заявки на получение лимитов подали 68 финансовых организаций. "На этот раз банки запросили почти 2 триллиона рублей, это вдвое превышает предусмотренный объем средств для финансирования. Поэтому лимиты распределены пропорционально доле поданной заявки в общем объеме", - сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По итогам распределения Сбербанк увеличил свой лимит до 816,5 млрд рублей, ВТБ - до 346,4 млрд рублей, Промсвязьбанк - до 112,7 млрд рублей. Также в пятерку по объему итоговых лимитов вошли Банк "ФК Открытие" (79,8 млрд рублей) и Альфа-Банк (79,7 млрд рублей).

С момента запуска программы ипотеки с господдержкой банки выдали уже более 272 тысяч кредитов.

Экономика Недвижимость Ипотека Рынок кредитования

Главное сегодня

Путин: 48 часов для получения результата теста на COVID - долго
Утверждено наказание за призывы к отчуждению территорий РФ
СК предъявил обвинения террористам за гибель российского летчика в Сирии
Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок
Глава Мордовии попросил президента об отставке
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года