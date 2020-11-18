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18.11.2020 18:30
Рубрика: Власть

Дума одобрила расширение круга возможных резидентов "русских офшоров"

Текст: Игорь Зубков

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий круг стран, юрлица из которых могут претендовать на статус международной компании или международного фонда, расположенных в специальных административных районах на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде.

Действующее законодательство наделяет таким правом компании, зарегистрированные в странах, которые являются членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл).

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Законопроект расширяет этот перечень за счет государств, являющихся членами региональных групп по типу ФАТФ, включая Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Азиатско-Тихоокеанскую группу по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Группу по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ), Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), Карибскую группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ), Межправительственную группу по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), Группу по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК).

Закон о САР был принят в августе 2018 года. По замыслу правительства они должны стать привлекательными площадками для перемещения иностранных фирм, обладающих российскими активами, из офшорных юрисдикций в Россию. После редомициляции (процедуры смены юрисдикции) они обретают статус международной компании и, при соблюдении ряда условий, получают льготы в области налогообложения и валютного регулирования и ряд других преференций.

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