Новости

Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Узбекистана 20:30
За помощью к омбудсмену РФ обратились 805 иностранных граждан 20:16
Премьеры РФ и Азербайджана обсудили вопросы развития сотрудничества 20:09
Депздрав Москвы прокомментировал хлопок в Коммунарке 20:00
Промтехнопарки смогут получить преференции при вхождении в профильный реестр 19:54
Болгария обвинила Северную Македонию в лицемерии и "тоталитарном мышлении" 19:33
Путин назначил Здунова врио главы Мордовии 19:08
Путин назначил Гладкова врио белгородского губернатора 18:51
Трейлер спецэпизода The Grand Tour: Кларксон едет на Мадагаскар 18:45
В ковидном госпитале в Коммунарке произошел хлопок газа 18:38
Россияне стали меньше пить и курить 18:37
Дума одобрила расширение круга возможных резидентов "русских офшоров" 18:30
Умерла актриса Любовь Румянцева 18:26
Движение на трассе "Иртыш" в Новосибирской области открыли в режиме телемоста 18:22
Расплатиться за коляски и протезы можно будет электронным сертификатом 18:16
Гинцбург: Мутация в белке коронавируса не повлияет на эффективность вакцины 18:11
Мантуров: Для врачей в декабре-январе можно поставить 4,5 тысячи машин 18:09
Прощание с Романом Виктюком пройдет 20 ноября в "открытом формате" 18:03
В 2020 году в колледжи поступило более 1,2 миллиона выпускников 17:57
Картина Черчилля продана за 1,1 миллион евро 17:48
"Рон Уизли" побил рекорд Instagram, выложив фото дочери 17:44
Футболисты сборной Сербии заразились COVID-19 перед матчем с Россией 17:38
Дед Мороз дал старт подготовке к Новому году в России 17:34
Отмена новогодних гуляний не повлияла на планы 70 процентов москвичей 17:28
Минздрав: В регионах привлечено 8 тысяч машин для доставки пациентов с COVID 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 20:08
Рубрика: Экономика

Нацпроекты - к деньгам

Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8315)
Немалые средства тратят сами регионы и федеральный бюджет на защиту от новой коронавирусной инфекции. Это продолжится и в 2021 году.

Недавно регионам распределили миллиард рублей для тестирования на COVID-19. Есть и другие "вливания на корону". Их эффективно тратят?

Владимир Климанов: В мае был конфуз по доплатам медикам. Около 50 регионов не выплатили им вовремя деньги. О чем это говорит? Если сразу более половины регионов что-то не сделали, значит, система не сработала, а не губернаторы.

За этим надо следить и разбираться, почему и на каком этапе произошел сбой. Главный критерий - срок доведения денег до конечного получателя: медика, лаборатории, а не до региона. Чувствуете разницу? В отчетах фиксируется, как быстро деньги дошли до региона. А на местах их, может быть, не могут раскассировать, потому что нет утвержденных правил. Что и было с медиками.

Следует ли в этой ситуации расширять социальные обязательства? Например, в Калининградской области в 2021 году вырастет число занятых в бюджетной сфере, объем средств на благоустройство, дороги, инфраструктуру ЖКХ.

Владимир Климанов: Не исключаю, что деньги на все это идут в рамках одного из нацпроектов. Например, "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда". Там есть наращивание средств, которое обусловлено федеральными трансфертами.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Путин поручил оказать дополнительную поддержку регионам для выплат медикам

Что касается занятости, то опять, скорее всего, федеральная повестка. Если это так, то бюджету региона ничего не угрожает. А вот с региональными инициативами, вы правы, надо быть осторожнее.

А как дела с расчетом долговой устойчивости регионов? Его хотели ввести с 2021 года.

Владимир Климанов: Принято решение отложить ввод новой системы ранжирования регионов или их групп по степени долговой устойчивости.

Это, конечно, не полный комплект для резильентности (способности противостоять и восстанавливаться от экономических потрясений) или для бюджетной устойчивости в целом. Но хотя бы в части долга - уже хорошо. Но расчет долговой устойчивости опять отложили. И это плохо.

Есть подозрение, что многие регионы пойдут по пути искусственного наращивания объемов, лишь бы потом претендовать на дополнительную финпомощь. Раз все заглушается федеральными деньгами, значит, давайте больше просить дополнительных дотаций.

Экономика Казна Бюджеты регионов

Главное сегодня

Путин назначил Здунова врио главы Мордовии
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе
Утверждено наказание за призывы к отчуждению территорий РФ
Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок
СК предъявил обвинения террористам за гибель российского летчика в Сирии
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года