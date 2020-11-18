Немалые средства тратят сами регионы и федеральный бюджет на защиту от новой коронавирусной инфекции. Это продолжится и в 2021 году.

Недавно регионам распределили миллиард рублей для тестирования на COVID-19. Есть и другие "вливания на корону". Их эффективно тратят?

Владимир Климанов: В мае был конфуз по доплатам медикам. Около 50 регионов не выплатили им вовремя деньги. О чем это говорит? Если сразу более половины регионов что-то не сделали, значит, система не сработала, а не губернаторы.

За этим надо следить и разбираться, почему и на каком этапе произошел сбой. Главный критерий - срок доведения денег до конечного получателя: медика, лаборатории, а не до региона. Чувствуете разницу? В отчетах фиксируется, как быстро деньги дошли до региона. А на местах их, может быть, не могут раскассировать, потому что нет утвержденных правил. Что и было с медиками.

Следует ли в этой ситуации расширять социальные обязательства? Например, в Калининградской области в 2021 году вырастет число занятых в бюджетной сфере, объем средств на благоустройство, дороги, инфраструктуру ЖКХ.

Владимир Климанов: Не исключаю, что деньги на все это идут в рамках одного из нацпроектов. Например, "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда". Там есть наращивание средств, которое обусловлено федеральными трансфертами.

Что касается занятости, то опять, скорее всего, федеральная повестка. Если это так, то бюджету региона ничего не угрожает. А вот с региональными инициативами, вы правы, надо быть осторожнее.

А как дела с расчетом долговой устойчивости регионов? Его хотели ввести с 2021 года.

Владимир Климанов: Принято решение отложить ввод новой системы ранжирования регионов или их групп по степени долговой устойчивости.

Это, конечно, не полный комплект для резильентности (способности противостоять и восстанавливаться от экономических потрясений) или для бюджетной устойчивости в целом. Но хотя бы в части долга - уже хорошо. Но расчет долговой устойчивости опять отложили. И это плохо.

Есть подозрение, что многие регионы пойдут по пути искусственного наращивания объемов, лишь бы потом претендовать на дополнительную финпомощь. Раз все заглушается федеральными деньгами, значит, давайте больше просить дополнительных дотаций.