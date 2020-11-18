Совет Федерации на пленарном заседании в среду дал правоохранительным органам разрешение на задержание и привлечение в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Он обвиняется в крупных хищениях, совершенных во время работы на посту губернатора Ивановской области.

В повестке дня заседания Совета Федерации этого вопроса не было. Он был внесен, что называется, "с голоса" - по инициативе спикера Валентины Матвиенко. "Прошу рассмотреть дополнительный вопрос о рассмотрении представления Генпрокурора РФ о даче согласия на задержание в качестве обвиняемого в отношении аудитора Cчетной палаты Михаила Меня", - сказала она.

Затем на трибуну поднялся Генеральный прокурор Игорь Краснов и подробно изложил суть обвинения. По его словам, Следственный комитет РФ расследует дело в отношении хищения в Ивановской области в 2011 году. "Получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, занимавшего тогда должность губернатора Ивановской области", - сказал Краснов.

Он, в частности пояснил, что дело расследуется по факту хищения должностными лицами правительства Ивановской области и бенефициарами группы компаний "ПРОДО" в составе организованной группы 700 млн рублей из бюджета Ивановской области. В начале 2011 года неустановленные лица из числа бенефициаров группы компаний "ПРОДО", зная о предстоящем предоставлении кредитов субъектам РФ для частичного покрытия дефицитов бюджетов, объединились в организованную группу для организации выделения Минфином России такого кредита правительству Ивановской области. После чего часть выделенных из бюджета денег была перечислена ОАО "Ивановский бройлер" и похищена. По данным Генпрокурора, в организованную группу для руководства хищением были вовлечены Михаил Мень и заместитель гендиректора ООО "ПРОДО Менеджмент" Екатерина Семенова. В состав группы также вошел управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Грешин. После чего была использована классическая схема воровства бюджетных денег.

Также, по данным Генпрокурора, Мень склонил к совершению преступления первого заместителя председателя правительства Ивановской области Павла Конькова, являющегося также председателем правления фонда поддержки малого предпринимательства.

14 марта 2011 года Михаил Мень заключил соглашение с Минфином России о предоставлении бюджету области кредита в 1 млрд рублей. Далее по указаниям Михаила Меня Павел Коньков обеспечил принятие правительством Ивановской области нормативных правовых актов, позволяющих выделить областному фонду поддержки малого предпринимательства бюджетные средства в сумме 750 млн рублей без согласования с Минфином России.

При этом в уставе фонда были предусмотрены изменения, позволяющие выдать заем ОАО "Ивановский бройлер", не являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства.

Инициатива выделения беспрецедентно крупной суммы в 700 млн рублей "Ивановскому бройлеру" исходила исключительно от Михаила Меня

"В целях сокрытия факта своей причастности к планируемому хищению Михаил Мень в дни принятия соответствующих постановлений правительства назначал исполняющим обязанности председателя правительства Ивановской области своего первого заместителя Павла Конькова, при этом сам фактически осуществлял трудовую деятельность, находясь на своем рабочем месте", - рассказал сенаторам Генпрокурор.

После чего 28 марта 2011 года Михаил Мень без согласования с Минфином России внес на рассмотрение Ивановской областной думы законопроект о выделении фонду 750 млн рублей. А уже 21 апреля 2011 года 700 млн с расчетного счета фонда были перечислены на счет "Ивановского бройлера", откуда на следующий же день перечислены на счета других подконтрольных организованной группе организаций, то есть, по мнению следствия, - похищены.

По словам Генпрокурора, причастность Михаила Меня к совершению преступления подтверждается как служебными документами, так и многочисленными показаниями свидетелей.

И в том числе изобличающими показаниями обвиняемого Павла Конькова.

Как особо подчеркнул Генпрокурор Игорь Краснов, инициатива выделения такой беспрецедентно крупной суммы предприятию "Ивановский бройлер" через областной фонд поддержки малого предпринимательства исходила исключительно от Михаила Меня. При этом такие средства никогда ранее не предоставлялись ни одной коммерческой организации.

Все предложения правительства области потратить часть поступивших из Минфина России средств на завершение строительства социальных объектов в категорической форме были губернатором отвергнуты.

По указанию Михаила Меня и под его давлением в кратчайшие сроки было изменено областное законодательство.

Все постановления правительства области, связанные с распределением денежных средств, подписал Павел Коньков, которого именно губернатор осознанно назначал исполняющим своих обязанностей в дни их вынесения, так как, очевидно, понимал, что денежные средства возвращены не будут. Впоследствии неоднократные попытки проверить целевое использование бюджетных средств жестко пресекались губернатором, который пояснял, что данный вопрос не подлежит обсуждению, денежные средства в бюджет области не вернутся.

По указанию Меня и под его давлением в кратчайшие сроки было изменено областное законодательство

Кроме того, по словам Краснова, в целом обстоятельства, при которых выделялись денежные средства названному предприятию, указывали на то, что губернатор Михаил Мень выполняет чьи-то указания и действует в пользу третьих лиц вопреки интересам Ивановской области.

"Таким образом, в ходе расследования уголовного дела получены достаточные доказательства, дающие основания для обвинения аудитора Счетной палаты Российской Федерации Меня Михаила Александровича в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, - растраты, то есть хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, в особо крупном размере", - подытожил Генпрокурор.

В ходе голосования представление Генпрокурора поддержали все сенаторы, присутствовавшие в зале. "Мы даем согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня", - подвела итоги обсуждения Валентина Матвиенко. Теперь в отношении Михаила Меня может быть применена мера пресечения в виде "запрета определенных действий", пояснила она.

Отметим, что Госдума и Совет Федерации вправе назначить по шесть аудиторов Счетной палаты. Михаил Мень был делегирован в этот орган по квоте СФ в июне 2018 года.

В соответствии с законом о Счетной палате аудитор может быть досрочно лишен полномочий за нарушения им законодательства, совершения злоупотреблений по службе либо систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. За такое решение должно проголосовать большинство от общего числа соответственно членов Совета Федерации или депутатов Госдумы.

Михаил Мень был губернатором Ивановской области с 2005 по 2013 год. Затем его сменил Павел Коньков, который стал фигурантом уголовного дела "о 700 миллионах" в 2019 году.

Уже в среду вечером стало известно, что Следственный комитет России официально предъявил Михаилу Меню обвинение в растрате 700 млн рублей.