Эксперт: Дистанционное образование обходится вузу дороже традиционного

По интернету разлетается новость о том, что группа студентов МГУ им. Ломоносова намерена подавать групповой иск в суд с требованием снизить стоимость обучения на время пандемии, так как качество обучения снизилось. В Московском университете заявили, что дистанционное обучение - разновидность очного, а в вузе приняты все возможные меры социальной поддержки студентов, в том числе и тех, кто учится на договорной основе.

Должны ли вузы снижать стоимость обучения? По словам ректора РосНОУ, председателя Ассоциации негосударственных вузов России Владимира Зернова, за время пандемии расходы вузов существенно выросли.

- Университеты вкладывали все имеющиеся ресурсы в создание современной информационной базы, - комментирует Владимир Алексеевич. - Правильнее было бы осуществить компенсацию из бюджета страны, например, госсубсидиями образовательным учреждениям, чтобы поддержать и студентов, и коллективы вузов, которые их учат. Для вузов компенсация средств оплаты дистанционного обучения может обернуться банкротством. Не останется возможности ни поддерживать качественный учебный процесс, ни развиваться.

По мнению Зернова, дистанционное образование при сохранении объемов работы, предусмотренных учебными планами для очной формы обучения, обходится вузу гораздо дороже, чем традиционное. Количество учебных часов, которые вуз проводит в так называемом "контактном режиме", осталось прежним, а вот расходы на их проведение существенно возросли.

- Существует мнение, что качество дистанционного обучения существенно ниже, но это смогут показать только экзамены, проводимые независимыми экспертами - госкомиссией или преподавателями других вузов - говорит ректор. - Мы не можем утверждать, что качество знаний, полученных на дистанте, существенно ниже. Важна не форма обучения, а личная мотивация, стремление к овладению знаниями. Наша страна имеет опыт обучения студентов в экстремальных условиях. Существует масса примеров, когда студенты заочной формы обучения сдают сложнейшие курсы на уровне студентов, изучающих данный курс очно. Именно на поддержке и развитии мотивации студентов и надо сделать акцент в период пандемии.