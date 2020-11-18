Проведение подобного рода форумов - уже сложившаяся традиция, однако в таком диджитал-формате он проходил впервые. Открывая пленарное заседание, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота адресовал присутствующих к российско-белорусскому Соглашению по сотрудничеству в области обеспечения информационной безопасности, подписанному еще в 2013 году. Отдельные статьи этого документа прямо указывают на то, что тема рекомендована к обсуждению в формате форумов. "Тема постоянно висит в воздухе, особенно сегодня, в связи с определенными кризисными явлениями, - констатировал Григорий Рапота и предложил свою "анатомию ситуации". По мнению Государственного секретаря, главная сфера приложения сил для СМИ - это борьба с фейками, то есть с искажением реальной картины мира и в историческом, и в современном контексте. Журналистское сообщество должно этому противодействовать, но как? "Только глубоким знанием предмета, - считает Григорий Рапота. - Поэтому нужно иметь мощную наступательную аргументированную позицию. Это то, что называется война за умы, но не в смысле оболванивания, а в смысле подачи знаний, предоставления убедительных аргументов и фактов. Чтобы люди сами пришли к тому, что соответствует правде жизни".
Взявший следом слово председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько начал с образного сравнения: в период пандемии мы все стараемся соблюдать гигиеническую безопасность, а вот информационную безопасность как-то игнорируем, а "ведь это полностью разрушает организм страны, организм цивилизации".
По мнению Геннадия Давыдько, информационное пространство - понятие не геометрическое, это пространство мыслей и ценностей… "Для всех уже очевидно, что источник власти сейчас уже далеко не народ, как записано в Конституции, а общественное мнение, формируемое определенными СМИ по конкретным заказам, - убежден Геннадий Брониславович. - И это общественное мнение - конкретная политическая сила, влияющая на судьбы мира".
По мнению союзного депутата, если мы, образно говоря, не наденем маски, будем продолжать игнорировать информационную гигиену, то падем жертвами вражеских информационных технологий. "В нынешнее время на выборах часто побеждает не достойнейший, а тот, чья команда технологов выиграла информационную войну. И это на сегодня самые воюющие структуры", - резюмировал Геннадий Давыдько.
Своим видением проблемы поделился и Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. "В мире происходят мощнейшие информационные войны, - полагает эксперт. - Работают суперспециалисты, в том числе по нейро-лингвистическому программированию. Даже профессиональные журналисты не всегда могут отфильтровать поток информации, идущий на нас с разными целями…" По мнению руководителя профессионального союза российских журналистов, сегодня на примере Беларуси мы впервые в истории наблюдаем, как телеграмм-каналы, созданные вне страны, пытаются направлять людей на улицах и разъясняют им, как нужно бороться с властью в стране. Это феномен, который надо тщательно изучать.
Владимир Мамонтов - известный журналист, председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" обратил внимание на то, как крайне важно создать внутри каждого из нас и внутри каждого из наших читателей неуязвимую систему ценностей.
"Но является ли такая система некой застывшей арматурой, которая нас навсегда ото всего защитит? Нет, поэтому нам самим придется постоянно меняться, чтобы соответствовать времени, - считает Владимир Мамонтов. - Говорят, что какой-то телеграмм-канал поломал нам всю систему. Но ведь это означает, что за этим телеграмм-каналом стоит другая гигантская идеологическая технологическая система, которая побеждает нашу..."
Андрей Кривошеев, Председатель белорусского Союза журналистов, сконцентрировал внимание на том, что сами репортеры сегодня нуждаются в защите как никогда: по данным ОБСЕ, в 30 странах Европы журналисты регулярно подвергаются буллингу и травле за честное исполнение своих профессиональных обязанностей. Что касается фейков, то, по мнению Андрея Кривошеева, они продаются и транслируются в нашем регионе гораздо более эффективно и приносят большую монетизацию, чем во всех других.
...После пленарного заседания дискуссия продолжилась уже по секциям, а на второй день на площадке форума прошли мастер-классы для онлайн-аудитории по работе с новыми медиа и применению современных информационных технологий.
Нужны факты, а не мифы
Об узнаваемости бренда
"Союзное государство создает комфортную среду обитания, и это самое главное. А комфорт многие не замечают, это как дышать воздухом, - заметил Госсекретарь. - Едет белорус в Россию на поезде, его не беспокоят ни таможенники, ни пограничники. И он воспринимает это как должное. А если поехать в другую страну, то разницу почувствуешь сразу и в полной мере. В принципе, такое восприятие - как должное, это хорошо. Но хотелось бы, чтобы о Союзном государстве знали все-таки больше".
Однако, по мнению Григория Рапоты, известность такой структуре, как Союзное государство, нужна только для создания комфортной среды и дальнейшего развития отношений: "Мы заняты решением собственных проблем, держа двери открытыми для взаимодействия с другими государствами". В качестве примера Госсекретарь привел Форум научно-технических вузов, который прошел в этом году в девятый раз. Желание участвовать в нем уже на третий год изъявили представители около 20 государств, включая Китай, Польшу, Германию... Чем больше таких форумов будет, тем больше о нас будут знать.
Об угрозах и информационной войне
"Все, что направлено против партнерства России и Беларуси, представляет опасность для структуры Союзного государства, - подчеркнул Григорий Рапота. - Когда говорят о том, что Россия должна отдалиться от Беларуси или Беларусь от России, - это, конечно, печально. И мы должны убеждать общественное мнение в обратном".
Говоря об информационной войне, Госсекретарь Союзного государства отметил, что предпочитает более мягкие формулировки, например, информационное противодействие или критика.
"Это было всегда, и ничего нового здесь нет. Обострение произошло в связи с последними событиями, - отметил Григорий Рапота. - Кому-то не нравится союз России и Беларуси. Это всегда было - в силу геополитических или идеологических соображений… Да мало ли что. Идет противодействие или конкуренция на поле предоставления правды - с тем, чтобы она дошла до широкого круга белорусов и россиян.
Изменить оппонентов мы не в силах, они используют те методы, которые запретить невозможно. Поэтому мы должны быть более организованны, более внимательны и более профессиональны. Нужно оперировать фактами, а не мифами. Доходчиво рассказывать о том, что на практике дает Союзное государство. Например, о дополнительных возможностях в поиске новой работы, получении профессии, разработках новых инновационных технологий… Главное, рассказывать правду, и тогда у нас есть хорошие шансы противостоять этой "информационной войне".
О внешнем давлении и иммунитете
Реализация совместных созидательных проектов - лучший аргумент против внешнего давления на Союзное государство.
"Мы должны экономически развиваться, социально. Должны видеть воочию то, что наш Союз приносит пользу, - резюмировал Госсекретарь. - То, что происходит в американском сенате, в Европейской комиссии, все эти нападки - это постоянно действующие враждебные нам факторы. Они всегда были, есть и будут. Это как вирус: он существует, но умение ему противостоять - уже иммунное свойство организма. Мы должны этот иммунитет в себе выработать". Григорий Алексеевич подчеркнул, что созидательная совместная деятельность - это основной тезис Союзного государства. Поэтому таких проектов должно быть как можно больше: "Я говорю об объединении усилий россиян и белорусов для создания важных для жизни проектов в сфере энергетики, транспорта, высоких технологий, медицины. То, что ощутимо, значимо для людей, что дает рабочие места, возможность развития интеллектуальных способностей. Вот это по-настоящему важно".
О народной журналистике и фейках
Народные журналисты или блогеры - сегодня это состоявшийся факт и наша объективная реальность. "Мы должны с этим не только жить, но и подумать, как извлекать пользу, - отметил Григорий Рапота. - Бывает интересно почитать подобного рода материалы для понимания некоторых аспектов общественного мнения, как люди смотрят на те или иные вопросы. Я со скепсисом всегда отношусь к каким-то оценочным выступлениям, потому что для этого надо знать суть вопроса". При этом, по мнению Госсекретаря, если блогеры потенциально будут вовлечены в совместную созидательную деятельность, если им будет интересно жить в Союзном государстве, то блогерская сфера резко поменяется, ведь это последствия, а не причины.
Что касается фейков и слухов о том, что Союзное государство якобы создано для поглощения Беларуси Россией, то, как подчеркнул Григорий Рапота, таких признаков нет. "Я не вижу даже признаков, даже фактов таких нет. Легко доказывать то, что есть, но очень трудно отрицать то, чего нет. Посмотрите все наши документы, официальные заявления. Нет этого", - отметил Григорий Рапота. Он заверил, что пока специального отдела, который будет оперативно работать над разоблачением фейков, создавать не планируется. "Если вдруг стороны решат, что нам надо объединить усилия и оформить это в виде какого-то подразделения Постоянного Комитета Союзного государства, то, естественно, это будет сделано, но пока это не планируется", - резюмировал Григорий Рапота.
Фейки любят пустоту
Александр Малькевич, первый зампредседателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ уверен, что необходимы новые технологии: "Мы должны информпространство заполнять своим контентом, своей повесткой, причем позитивной. Когда власть или общественные организации отмалчиваются, вся инициатива переходит к противнику. Пустоты заполняются фейками".
По мнению эксперта, хорошо бы создать мобильную группу Союзного государства по оперативному реагированию на информационные угрозы. Также должна быть создана образовательная программа по интернет-гигиене, она же - информационная безопасность, для того чтобы люди, особенно старшего поколения, владели основами медиаграмотности. Могли проверять всю поступающую информацию.
В свою очередь, Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ, заметил, что сегодня важны не только технологии. "Можно качественно отработать технологию, но не собрать аудиторию, важны этические проблемы и проблемы позиционирования журналистики в современном обществе, - отметил Вадим Гигин. - Когда люди в большей степени склонны доверять ролику, снятому за 30 секунд, чем слову журналиста, - это проблема".
Политолог Алексей Дзермант считает, что необходимо под эгидой Постоянного Комитета проработать вопрос о создании фонда, который бы на грантовой основе занимался распределением ресурсов для блогеров, новых СМИ, а также гражданских инициатив, идущих снизу, а не только сверху. По мнению эксперта, если этот механизм будет запущен, мы увидим колоссальный прогресс продвижения низовой, горизонтальной союзной повестки в наших странах.
СМИ ищут новые форматы
Границы между традиционными медиа и блогерами размываются, в том числе и потому, что блогеры часто лучше работают с аудиторией и быстрее находят к ней индивидуальный подход, считает Ольга Севастьянова, менеджер платформы Яндекс.Дзен.
Сегодня мы можем продать только эмоции и переживания, проживание истории, а не информацию, уверена Наталья Лосева, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня". А сложной эта задача стала, по мнению спикера, потому, что "на YouTube, пока мы с вами смотрим на слайд, загружается 500 часов видео, пользователи WhatsApp одномоментно пишут более 40 миллионов сообщений и 1,5 миллиона человек в эту минуту начинают видеозвонок. И в это время пользователи звонят, смотрят, слушают, но не читают наши новости".
Для 70 процентов пользователей интернета соцсети и мессенджеры являются сегодня единственным источником информации, сообщил Петр Лидов-Петровский, директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня". При этом, предупреждает он, владельцы соцсетей сегодня получают "не просто данные о человеке, а довольно серьезный и глубокий портрет каждой личности".
Число потребителей информации в соцсетях будет только расти, резюмировал Александр Карлюкевич, главный редактор издательского дома "Звязда". "Надо искать сочетание этой реальности с образованием журналистского сообщества и с технологиями - нам не обойтись здесь без IT-сообщества. Нужно учиться создавать два вида продукта - тот, который характерен для традиционных СМИ, и тот, который делается для сайта, затем выходит в соцсети и другие форматы, где находит своего пользователя", - уверен он.
Написанному - не верить
Но все-таки, как резюмировали присутствующие, не безнадежно. Председатель Союза журналистов Беларуси Андрей Кривошеев, например, сразу огорчил аудиторию тем, что, по его мнению, прогосударственные медиа с опозданием отреагировали на рост цифровизации на рынке. Он констатировал "хроническое отставание законодательной базы - в нормативных актах нет до сих пор должностных инструкций для SMM-менеджеров, редакторов видеоконтента". Поэтому, признал он, приходится "с боем и кровью" отвоевывать себе традиционную аудиторию. Сделать это непросто, так как на "финансирование деструктивных информационных атак в неделю наши оппоненты тратили на пике пандемии до одного миллиона долларов. Травля наших журналистов тоже имеет место быть - более 400 коллег получили угрозы в свой адрес".
Одновременно с этим, по оценке Андрея Кривошеева, очень важным фактором стала поддержка со стороны российских СМИ, направленная на то, чтобы сбалансировать и переломить ход информационной войны, и ставшая для многих оппонентов из-за рубежа большой и неприятной неожиданностью.
"Если мы не совершим фатальных ошибок, то вся эта параллельная медиареальность имеет тенденцию к затуханию, - резюмировал эксперт. - Но информационную политику нам надо пересматривать, и цифровизация медиа - наш главный приоритет на ближайшее время. Кроме того, я считаю, что нам сегодня нужен омбудсмен по цифровизации и омбудсмен по защите журналистов".
Взявший слово Генеральный директор-главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук обратил внимание на то, что сегодня, к сожалению, очень низок уровень критического мышления у старшеклассников: в частности, они не знают ни истории, ни своих героев. А также существуют большие опасения по поводу тех, кто готовит журналистов, политологов, историков.
Однако готовить профессионалов - только одна сторона проблемы. Тот факт, что все мы являемся заложниками тиражей и рейтингов, сегодня приводит к тому, что если журналист завязнет в проверках какой-либо новости, то потеряет время, а значит, своего читателя, считает Елена Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты "7 дней" (УП "БелТа"). Впрочем, правила "журналистской гигиены" тоже есть, и они довольно просты: проверка факта, обращение к разным источникам и экспертное мнение.