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18.11.2020 07:16
Рубрика: Экономика

Онлайн набрал обороты

Российская газета - Неделя № 260(8314)
Электронная торговля в России растет на 30% в год, к 2024 году достигнет 7,2 трлн рублей.

Такой резкий рывок в развитии интернет-торговли и экспорта по каналам электронной коммерции обеспечила пандемия. Взрывной рост e-commerce в 2020 году сильно изменил рынок.

Экспортеры получат новый сервис для онлайн-торговли

Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году должен составить не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. В едином плане достижения целей национального развития большое внимание уделено снятию правовых ограничений при экспорте товаров и услуг, в России активно создается комплексная система поддержки экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

3 миллиардов долларов достиг объем поддержанного Российским экспортным центром экспорта по государственным программам по итогам трех кварталов 2020 года: по программам поддержки транспортировки продукции промышленности и агропромышленного комплекса - 2,75 млрд, по проектам в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности - 30 млн, по итогам участия экспортеров в выставках и бизнес-миссиях - 464 млн

Для экспортеров промышленной и сельскохозяйственной продукции будут созданы сквозные системы финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла.

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