Международная федерация футбола (ФИФА) намерена сделать систему видеопомощи судьям (ВАР) более простой.

Соответствующий вопрос обсуждался на заседании рабочей группы ФИФА по передовому опыту в области инноваций. Упрощение системы ВАР сделает ее более доступной на всех уровнях. Участники заседания обсудили факторы затрат, возможного снижения качества и минимальные требования для упрощенной технологии.

Рекомендации по введению "лайтовой" версии ВАР будут представлены ФИФА и Международному совету футбольных ассоциаций (ИФАБ).

Кроме того, на заседании рабочей группы обсуждалось введение полуавтоматической технологии определения офсайда для более эффективного фиксирования положений вне игры. Также ФИФА обратилась к техническим компаниям с просьбой улучшить визуализацию при определении офсайдов.