Фильм "Янка Купала" признан "Событие кинематографического года"

Приз "Событие кинематографического года" вручен на международном фестивале стран Содружества "Московская премьера" белорусскому проекту "Янка Купала". Демонстрация картины режиссера Владимира Янковского, сообщает киностудия "Беларусьфильм", состоялась в московском Доме кино.

В исторической драме "Янка Купала", отмечают критики, "в поэтической манере раскрываются основные вехи жизненного и творческого пути народного поэта Беларуси Янки Купалы (1882 - 1942гг.), совпавшего с наиболее трагическими событиями ХХ века". Кстати, трейлер фильма, созданный по сценарию Алены Калюновой, Александра Борисова и Владимира Янковского, зритель может посмотреть на русском, белорусском, английском и китайском языках.

К съемкам ленты, уточнили на киностудии, творческий коллектив приступил еще летом 2018 года. Правда, тогда его снимали под рабочим названием "Пока будет небо". Кстати, выйдет не только прокатная версия картины, но и четырехсерийный сериал, так как, по признанию гендиректора белорусской киностудии Владимира Карачевского, "материала было отснято очень много".

Еще один белорусский фильм режиссера Дарьи Юркевич "Мышеловка" был отмечен в российской столице наградой "Колючий взгляд" и дипломом конкурса короткометражных фильмов за смелую интерпретацию идей Франца Кафки и Даниила Хармса в образах современного мира.

Остается напомнить, что фестиваль "Московская премьера", организованный при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, объединяет кинематографистов не только из стран Содружества, но и из Грузии и стран Балтии.