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18.11.2020 19:19
Рубрика: Власть

Физлиц-иноагентов обяжут указывать свой статус при участии в выборах

Текст: Галина Мисливская
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, регулирующий порядок участия иностранных агентов в выборах. Международным и российским НКО в этом статусе запретят осуществлять избирательные процедуры, граждан РФ обяжут указывать его в агитационных и прочих материалах.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Совфеде предложили давать статус иноагента незарегистрированным НКО

Поправки вносятся в закон об основных гарантиях избирательных прав.

Согласно предлагаемой норме, "иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, международные организации и международные общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума".

Это же ограничение коснется незарегистрированных НКО, признанных в России иноагентами.

Что же касается кандидатов на выборные должности, выполняющих функции иноагента или аффилированных с такими лицами, то их обяжут "указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, в выпускаемых агитационных материалах".

В Совфеде предложили запретить физлицам-иноагентам занимать должности на госслужбе

Информация о том, что кандидат получает финансирование из-за рубежа напрямую или через посредника, подлежит размещению на информационных стендах в помещении УИК и вносится в избирательный бюллетень.

Ранее в среду парламентарии направили в Госдуму законопроект, расширяющих понятие "иностранный агент". Согласно этому документу, незарегистрированные НКО будут приравнены к имеющим юрлицо и на тех же условиях будут признаваться иноагентами. Физические лица смогут получить этот статус, если ведут политическую деятельность, либо собирают информацию военного характера на средства, полученные из-за рубежа.

Все категории иностранных агентов должны будут маркировать свою информационную продукцию и отчитываться об источниках и расходовании зарубежной помощи.

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