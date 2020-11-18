Гинцбург: Мутация в белке коронавируса не повлияет на эффективность вакцины

Вакцина останется эффективной даже при изменениях структуры коронавируса SARS CoV-2. По словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, новая мутация, выявленная в 13 регионах России в S-белке коронавируса, не повлияет на эффективность вакцины "Спутник V".

Ученый напомнил, что в вакцине используется как раз этот белок.

"В вакцине используется S-белок. Но эта выявленная мутация S-белка ни на что не повлияла, ее надо изучать, мониторить, наблюдать, но пока это имеет интерес чисто научный, журнальный, но никакого практического, слава Богу, результата из этого пока не наблюдается - ни для вакцины, ни для вирулентности, ни для лечения", - цитирует Гинцбурга "Интерфакс".

Ученый поясняет, что это не первый случай выявления изменений белка

"В S-белке выявляется с пяток мутаций после одного пробега РНК-полимеразы", - уточняет Гинцбург. Он добавляет, что эти мутации могут и не влиять на свойства вируса. Но это требует изучения. Единственная мутация в S-белке, которая закрепилась, по словам ученого, это исходная, когда вирус возник, в результате чего S-белок всегда находится в определенном состоянии у вируса.

Как рассказал и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, что мутация S-белка коронавируса выявлена в 13 регионах России. Но она не меняет вирус и не влияет на тяжесть течения. Вчера же глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новая мутация коронавируса может формироваться в Сибири.