Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что в поединке Конора Макгрегора (Ирландия) и Дастина Порье (США), который, как ожидается, состоится 23 января, не будет разыгран чемпионский пояс в легком весе.

Уайт напомнил: пояс принадлежит Хабибу Нурмагомедову. По его мнению, россиянин вернется в октагон. "Макгрегор и Порье не будут сражаться за титул. Хабиб будет драться. Я уверен в этом", - приводит слова Уайта портал MMAFighting.

Напомним, в конце октября Нурмагомедов одолел Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий прием "треугольник". После поединка Хабиб объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 боях в ММА, в том числе 13 побед в UFC.

К слову, накануне UFC опубликовал обновленный рейтинг лучших бойцов. Россиянин Ислам Махачев потерял одну позицию и теперь занимает 13-е место в легкой весовой категории. Впервые в рейтинг UFC попал представитель Швеции Хамзат Чимаев: он занял 15-е место в полусредней весовой категории.