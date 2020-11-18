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18.11.2020 00:45
Рубрика: В мире

Глава ВМС США заявил о создании флота номер один в АТР

Текст: Константин Волков
Глава ВМС США Кеннет Брейтуэйт заявил об инициативе под названием "Грозное сдерживание". В ее рамках предполагается создать новый флот с базой в Сингапуре, сообщает американское издание Sea Power magazine. О своем намерении Брейтуэйт заявил, выступая на ежегодном симпозиуме Лиги военных субмарин.
Глава ВМС США Кеннет Брейтуэйт. Фото: REUTERS Глава ВМС США Кеннет Брейтуэйт. Фото: REUTERS
Глава ВМС США Кеннет Брейтуэйт. Фото: REUTERS

"Если мы действительно хотим создать Indo-Pacom (командование США в Индийско-Тихоокеанском регионе - прим. "РГ"), то мы не можем полагаться только на наш 7-й флот, базирующийся в Японии", - сказал он.

Фото: U.S.Navy
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Брейтуэйт отметил, что "нам надо обратить внимание на других наших союзников, таких как Сингапур или Индия, и разместить новый флот там, где он мог бы оказаться очень к месту, случись что, не приведи Господь".

Об этом плане глава ВМС США заявил вскоре после визита в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Сингапур, где он провел ряд встреч с официальными лицами, обсуждая усиление военно-морского присутствия США. По словам высокопоставленного военного, новый флот должен стать "инструментом сдерживания Китая".

Впрочем, эксперты пока что не склонны воспринимать эту идею слишком серьезно, напоминая, что новый президент США может отправить Брейтуэйта в отставку, а планы положить под сукно.

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