Глава ВМС США заявил о создании флота номер один в АТР

"Если мы действительно хотим создать Indo-Pacom (командование США в Индийско-Тихоокеанском регионе - прим. "РГ"), то мы не можем полагаться только на наш 7-й флот, базирующийся в Японии", - сказал он.

Брейтуэйт отметил, что "нам надо обратить внимание на других наших союзников, таких как Сингапур или Индия, и разместить новый флот там, где он мог бы оказаться очень к месту, случись что, не приведи Господь".

Об этом плане глава ВМС США заявил вскоре после визита в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Сингапур, где он провел ряд встреч с официальными лицами, обсуждая усиление военно-морского присутствия США. По словам высокопоставленного военного, новый флот должен стать "инструментом сдерживания Китая".

Впрочем, эксперты пока что не склонны воспринимать эту идею слишком серьезно, напоминая, что новый президент США может отправить Брейтуэйта в отставку, а планы положить под сукно.