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18.11.2020 14:44
Рубрика: Власть

Голикова: Показатель заболеваемости COVID увеличился в 2,5 раза с октября

Текст: Ксения Воронцова
Суточный показатель заболеваемости коронавирусом с начала октября увеличился в среднем по России в 2,5 раза, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"В последние полтора месяца, с 1 октября по сегодняшний день суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза с 6,1 случая до 15,3 случая на 100 тысяч населения", - заявила она на совещании президента РФ с членами правительства.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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По словам Голиковой, разброс значения суточного показателя заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения в Татарстане до 61,8 случая на 100 тысяч населения в Карелии.

Она отметила, что ситуация с коронавирусом в стране контролируемая, но требует быстрых мер реагирования. "В тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, мы отмечаем стабилизацию либо постепенное стихание процесса распространения, менее напряженную ситуацию с занятостью коечного фонда", - добавила вице-премьер.

Татьяна Голикова рассказала, что масочный режим введен во всех регионах страны, в 79 регионах запрещено проведение развлекательных мероприятий и работа ресторанов в ночное время. При этом такого запрета нет в шести регионах: в Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, в Крыму, на Чукотке, в Ненецком автономном округе. В 75 регионах введены ограничения для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. В 80 регионах усилен режим дезинфекции в транспорте и общественных местах.

"Пользуясь сегодняшним совещанием, я еще раз хочу обратиться к регионам страны, которые не реализовали в полной мере те ограничительные мероприятия, о которых я сейчас упомянула, принять требуемые меры и сделать это в самое ближайшее время", - сказала она.

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