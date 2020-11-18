Голикова: Показатель заболеваемости COVID увеличился в 2,5 раза с октября

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом с начала октября увеличился в среднем по России в 2,5 раза, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В последние полтора месяца, с 1 октября по сегодняшний день суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза с 6,1 случая до 15,3 случая на 100 тысяч населения", - заявила она на совещании президента РФ с членами правительства.

По словам Голиковой, разброс значения суточного показателя заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения в Татарстане до 61,8 случая на 100 тысяч населения в Карелии.

Она отметила, что ситуация с коронавирусом в стране контролируемая, но требует быстрых мер реагирования. "В тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, мы отмечаем стабилизацию либо постепенное стихание процесса распространения, менее напряженную ситуацию с занятостью коечного фонда", - добавила вице-премьер.

Татьяна Голикова рассказала, что масочный режим введен во всех регионах страны, в 79 регионах запрещено проведение развлекательных мероприятий и работа ресторанов в ночное время. При этом такого запрета нет в шести регионах: в Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, в Крыму, на Чукотке, в Ненецком автономном округе. В 75 регионах введены ограничения для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. В 80 регионах усилен режим дезинфекции в транспорте и общественных местах.

"Пользуясь сегодняшним совещанием, я еще раз хочу обратиться к регионам страны, которые не реализовали в полной мере те ограничительные мероприятия, о которых я сейчас упомянула, принять требуемые меры и сделать это в самое ближайшее время", - сказала она.