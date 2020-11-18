Google Chrome обновили: какие изменения ждут пользователей

Google объявил о выходе обновленного Chrome. Как сообщается в официальном блоге компании, теперь браузер запускается быстрее на 25 процентов, а скорость загрузки страниц увеличилась на 7 процентов.

В Chrome 2020 будет отдаваться предпочтение активной вкладке, с которой работает пользователь, при этом использование центрального процессора сократится в пять раз, а время работы аккумулятора увеличится до 1,25 часа (данные взяты на основе внутренних тестов компании).

По заверению разработчиков, Chrome на Android теперь загружает страницы мгновенно при навигации назад и вперед.

После обновления на панель инструментов добавится поиск вкладок. Пользователь сможет увидеть список открытых вкладок, независимо от того, в каком окне находится, и быстро найти необходимое. Эта функция сначала появится в Chromebooks, а затем в других настольных версиях браузера.

Адресная строка в Chrome стала более функциональной: Chrome Actions дает возможность выполнить задачи благодаря нескольким нажатиям клавиш. Например редактировать пароли или удалить историю можно прямо из адресной строки.

В ближайшее время к каждой странице новой вкладки в Chrome будут добавляться карточки. Они позволят увидеть недавно посещенные страницы и связанный с ними контент в Сети. Это сэкономит время на поиск нужной информации.

Обновление будет доступно в течение ближайших недель. Подробную информацию о новшествах Google будет выкладывать на своей странице в Twitter.