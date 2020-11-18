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18.11.2020 13:20
Рубрика: Власть

Госдума приняла заявление в связи с 75-летием Нюрнбергского процесса

Текст: Татьяна Замахина
Госдума на пленарном заседании приняла заявление в связи с 75-летием начала Нюрнбергского судебного процесса над главными военными преступниками.
Фото: Raymond D’Addario / wikipedia.org Фото: Raymond D’Addario / wikipedia.org
Фото: Raymond D’Addario / wikipedia.org

20 ноября исполняется 75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса. В этот день перед Международным военным трибуналом предстали бывшие лидеры Третьего рейха, обвиняемые в преступлениях против мира и человечности.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Цель заявления, как подчеркнул на пленарном заседании глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, - осудить искажение истории и попытки пересмотра итогов Второй мировой войны. А также - привлечь внимание международного сообщества к участившимся в ряде стран Европы случаям реабилитации нацистских преступников и их пособников, оправдания их преступных деяний и идеологии.

- Неонацизм в странах Европы поднимает голову, - напомнил парламентарий, - пособники фашистских преступников и палачи объявляются национальными героями на Украине и в Прибалтике, в Польше пытаются поставить знак равенства между нацистами и советскими солдатами-освободителями.

Он также напомнил о "гордо шествующих по главным улицам городов Прибалтийских стран ветеранах-эсесовцах в сопровождении высокопоставленных руководителей этих государств". "Все это не может не вызывать чувства отторжения и протеста", - заявил Пискарев.

Своим решением трибунал юридически закрепил окончательный разгром фашизма и сыграл важнейшую роль в развитии международного права, говорится в заявлении. Принципы международного права, нашедшие выражение в решении этого трибунала, сохраняют свое значение и сегодня, уверены в Госдуме. В заявлении говорится, что попытки переписывания истории, искажения и пересмотра итогов Второй мировой войны неприемлемы.

Фото: iStock
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Депутаты считают недопустимой героизацию в любой форме нацистского движения, а также неонацизм. В том числе - сооружение памятников и мемориалов, проведение публичных демонстраций, переименование улиц в целях героизации нацизма и т.п. Также недопустимы и попытки объявить нацистов и их пособников участниками национально-освободительных движений.

Государственная Дума заявила также о недопустимости осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь воинов-освободителей, и превращения таких действий в государственную политику.

Документ поддержали все фракции.

Данное заявление ГД будет направлено в Организацию объединенных наций и во все международные парламентские организации, сообщил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

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