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18.11.2020 19:24
Рубрика: Власть

Страна не делится

Введено наказание за отчуждение территорий России
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8315)
Госдума приняла в третьем чтении два закона, вводящие ответственность за призывы и действия, направленные на отчуждение части территории России. Соответствующие поправки вносятся в УК и КоАП.

Авторы принятых законов - сопредседатели Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Приняты законы о верховенстве Конституции

Поправки направлены на реализацию новых конституционных норм, предусматривающих защиту территориальной целостности нашей страны.

Уголовный кодекс дополняется новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В качестве наказания предусматривается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. Дела по таким преступлениям будут подсудны областным судам.

В свою очередь публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, вначале будут наказываться по КоАП. Если же наказанный повторно выступит с подобными призывами, наступит уже уголовная ответственность.

За публичные призывы, которые совершены с использованием СМИ, сети Интернет либо иных информационных или электронных сетей, предусмотрены штрафы для граждан от 70 тысяч до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц за то же самое предусмотрены штрафы от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Также Павел Крашенинников напомнил, что 11 августа 2020 года вступили в силу поправки в Закон "О противодействии экстремистской деятельности", согласно которым нарушение целостности России, в том числе отчуждение части территории РФ (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами), отнесено к экстремистской деятельности.

Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума Поправки в Конституцию РФ

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