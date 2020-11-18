Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по месту жительства

Граждане с инвалидностью смогут получать технические средства реабилитации по месту пребывания без привязки к адресу прописки. Закон об этом в среду, 18 ноября, приняли депутаты Госдумы.

В документе больше нет прямого указания на предоставление технических средств реабилитации по месту жительства. Как отметили в Минтруде, теперь граждане смогут обращаться за протезами или инвалидными колясками в ближайшее отделение Фонда социального страхования, а в Москве - в ближайший орган соцзащиты. То есть получить их можно в любом городе или регионе, что особенно актуально для тех, кто проходит длительное лечение или временно проживает в другом месте. Это стало возможным благодаря созданию единой системы учета технических средств реабилитации, с помощью которой можно отслеживать их доставку адресатам.

По мнению вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, указанная мера особенно актуальна в период пандемии, когда гражданам с инвалидностью в первую очередь рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. "В дальнейшем она станет постоянной, это значит, что получить технические средства реабилитации будет гораздо проще", - добавила она.

Ранее выдача технических средств реабилитации была возможна только по месту постоянной регистрации граждан.