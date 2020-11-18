Григорий Рапота - о блогерах, фейках и иммунитете

На площадке экспертно-медийного форума "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии" прошла пресс-конференция Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты. Благодаря тому, что мероприятие проходило в онлайн-формате, задать вопросы смогли и представители региональных СМИ. Григорий Рапота ответил на полтора десятка вопросов, большая часть которых касалась проблем Союзного государства в информационной сфере.

Об узнаваемости бренда

"Союзное государство создает комфортную среду обитания, и это самое главное. А комфорт многие не замечают, это как дышать воздухом, - заметил Госсекретарь. - Едет белорус в Россию на поезде, его не беспокоят ни таможенники, ни пограничники. И он воспринимает это как должное. А если поехать в другую страну, то разницу почувствуешь сразу и в полной мере. В принципе, такое восприятие - как должное, это хорошо. Но хотелось бы, чтобы о Союзном государстве знали все-таки больше".

Однако, по мнению Григория Рапоты, известность такой структуре, как Союзное государство, нужна только для создания комфортной среды и дальнейшего развития отношений: "Мы заняты решением собственных проблем, держа двери открытыми для взаимодействия с другими государствами". В качестве примера Госсекретарь привел Форум научно-технических вузов, который прошел в этом году в девятый раз. Желание участвовать в нем уже на третий год изъявили представители около 20 государств, включая Китай, Польшу, Германию... Чем больше таких форумов будет, тем больше о нас будут знать.

Об угрозах и информационной войне

"Все, что направлено против партнерства России и Беларуси, представляет опасность для структуры Союзного государства, - подчеркнул Григорий Рапота. - Когда говорят о том, что Россия должна отдалиться от Беларуси или Беларусь от России, - это, конечно, печально. И мы должны убеждать общественное мнение в обратном".

Говоря об информационной войне, Госсекретарь Союзного государства отметил, что предпочитает более мягкие формулировки, например, информационное противодействие или критика.

"Это было всегда, и ничего нового здесь нет. Обострение произошло в связи с последними событиями, - отметил Григорий Рапота. - Кому-то не нравится союз России и Беларуси. Это всегда было - в силу геополитических или идеологических соображений… Да мало ли что. Идет противодействие или конкуренция на поле предоставления правды - с тем, чтобы она дошла до широкого круга белорусов и россиян.

Изменить оппонентов мы не в силах, они используют те методы, которые запретить невозможно. Поэтому мы должны быть более организованны, более внимательны и более профессиональны. Нужно оперировать фактами, а не мифами. Доходчиво рассказывать о том, что на практике дает Союзное государство. Например, о дополнительных возможностях в поиске новой работы, получении профессии, разработках новых инновационных технологий… Главное, рассказывать правду, и тогда у нас есть хорошие шансы противостоять этой "информационной войне".

О внешнем давлении и иммунитете

Реализация совместных созидательных проектов - лучший аргумент против внешнего давления на Союзное государство.

"Мы должны экономически развиваться, социально. Должны видеть воочию то, что наш Союз приносит пользу, - резюмировал Госсекретарь. - То, что происходит в американском сенате, в Европейской комиссии, все эти нападки - это постоянно действующие враждебные нам факторы. Они всегда были, есть и будут. Это как вирус: он существует, но умение ему противостоять - уже иммунное свойство организма. Мы должны этот иммунитет в себе выработать". Григорий Алексеевич подчеркнул, что созидательная совместная деятельность - это основной тезис Союзного государства. Поэтому таких проектов должно быть как можно больше: "Я говорю об объединении усилий россиян и белорусов для создания важных для жизни проектов в сфере энергетики, транспорта, высоких технологий, медицины. То, что ощутимо, значимо для людей, что дает рабочие места, возможность развития интеллектуальных способностей. Вот это по-настоящему важно".

О народной журналистике и фейках

Народные журналисты или блогеры - сегодня это состоявшийся факт и наша объективная реальность. "Мы должны с этим не только жить, но и подумать, как извлекать пользу, - отметил Григорий Рапота. - Бывает интересно почитать подобного рода материалы для понимания некоторых аспектов общественного мнения, как люди смотрят на те или иные вопросы. Я со скепсисом всегда отношусь к каким-то оценочным выступлениям, потому что для этого надо знать суть вопроса". При этом, по мнению Госсекретаря, если блогеры потенциально будут вовлечены в совместную созидательную деятельность, если им будет интересно жить в Союзном государстве, то блогерская сфера резко поменяется, ведь это последствия, а не причины.

Что касается фейков и слухов о том, что Союзное государство якобы создано для поглощения Беларуси Россией, то, как подчеркнул Григорий Рапота, таких признаков нет. "Я не вижу даже признаков, даже фактов таких нет. Легко доказывать то, что есть, но очень трудно отрицать то, чего нет. Посмотрите все наши документы, официальные заявления. Нет этого", - отметил Григорий Рапота. Он заверил, что пока специального отдела, который будет оперативно работать над разоблачением фейков, создавать не планируется. "Если вдруг стороны решат, что нам надо объединить усилия и оформить это в виде какого-то подразделения Постоянного Комитета Союзного государства, то, естественно, это будет сделано, но пока это не планируется", - резюмировал Григорий Рапота.