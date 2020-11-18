"Химки" обыграли "Зенит" и улучшили свое положение в Евролиге

Российские клубы провели очередные игры в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги. Два из них встречались между собой: в Питере подмосковные "Химки" одолели "Зенит" - 88:83.

Для химчан это уже вторая победа подряд: неделю назад в Единой лиге они обыграли ЦСКА - 86:78.

Важно понимать. Нынешний "Зенит" совсем не похож на себя образца прошлого сезона, в котором команда влачилась на последнем месте в "регулярке" Евролиги и ненамного убедительнее выглядела в Единой лиге. Точечные трансферы и приход на тренерский мостик испанца Хавьера Паскуаля дали свой эффект. В Единой лиге "Зенит" стартовал с шести побед при нуле в графе поражений. В Евролиге питерцы к моменту встречи с "Химками" выиграли три матча из четырех.

Силу соперника почувствовали и подопечные Римаса Куртинайтиса. Впервые

повести в счете - 52:50 у гостей получилось только в начале третьей четверти. Правда, "Зенит" снова вышел вперед и удерживал хотя бы минимальный перевес до момента, когда до окончания основного времени матча оставалось минута и десять секунд. Вот тут и случилось то, чего давно заждались болельщики "Химок": ключевая "трешка" Алексея Шведа, благодаря которой гости перехватили инициативу и довели дело до победы. Швед, к слову, с 24 очками стал самым результативным игроком по обе стороны площадки.

- Мы лучше защищались и играли как команда во второй половине, - отметил Алексей. - Помогали друг другу, при этом позволили "Зениту" забить слишком много открытых трехочковых бросков в первой половине. Однако мы смогли остановить соперника и в итоге провели отличный матч. В этом сезоне "Зенит" играет намного лучше, чем в прошлом, и против этой команды приходится очень тяжело.

Значимость этой победы для "Химок" трудно переоценить. После серии поражений, когда подмосковная команда с трудом наскребала состав на матчи, наконец начался путь наверх. До восьмерки плей-офф, которую сейчас замыкает мадридский "Реал", не так далеко, как может показаться: у мадридцев всего на одно поражение меньше.

Второй момент - психологический. "Химки" дали понять, что победа над ЦСКА отнюдь не была разовой акцией. Кстати, химчане обыграли "Зенит" без своего важнейшего игрока в коронавирусную эпоху Йонаса Жеребко, что тоже придает победе отдельную ценность.

- Отличная победа, добытая на выезде против очень хорошей команды, - подытожил главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. - Все знают наши проблемы, и после стольких поражений подряд не так просто вернуться на победный путь. Безусловно, эта победа придаст нам эмоций и уверенности, что очень понадобится в следующих встречах. В нескольких наших последних матчах мы были близки к успеху, сделали из тех поражений выводы, особенно из последних минут, и сегодня мы сыграли действительно хорошо. Уступали все время, но проявили характер и терпение, благодаря чему уже мы контролировали концовку.

Свой следующий матч "Химки" проведут на "Арене-Мытищи" против турецкого "Анадолу" уже сегодня.

Что касается "Зенита", питерцы на следующий день на выезде сразятся с немецкой "Альбой". К слову, подопечным Паскуаля тоже нет смысла унывать. В Евролиге у них положительный баланс встреч, да и вся борьба за плей-офф еще впереди. Особенно с учетом непредсказуемости этого сезона.

Ну а лучше всех из наших клубов дела в Евролиге идут у московского ЦСКА. В культовом противостоянии с литовским "Жальгирисом" армейцы на выезде одержали победу со счетом 87:78. Самым результативным в составе гостей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков. Благодаря успеху в Каунасе, ЦСКА поднялся на третью строчку регулярного чемпионата при шести победах и трех поражениях. Возглавляет турнирную таблицу испанская "Барселона (7 побед - 1 поражение), второй идет немецкая "Бавария" (7-2).