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18.11.2020 01:08
Рубрика: Общество

Гугл - окей?

Сказки и фейки о цифровом обучении
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 260(8314)
Дети, родившиеся в технологическую эпоху, имеют "другой" мозг, и учить их нужно по-новому. В этом уверена директор Института когнитивных исследований СПбГУ доктор биологических наук Татьяна Черниговская.
Надежной информации о том, что вредно, а что полезно в онлайн-обучении, и самое главное - в каких "дозах", - этого сегодня нет. Не хватает многолетних исследований, которые бы изучали влияние "цифровых" уроков на детей. Фото: GettyImages Надежной информации о том, что вредно, а что полезно в онлайн-обучении, и самое главное - в каких "дозах", - этого сегодня нет. Не хватает многолетних исследований, которые бы изучали влияние "цифровых" уроков на детей. Фото: GettyImages
Надежной информации о том, что вредно, а что полезно в онлайн-обучении, и самое главное - в каких "дозах", - этого сегодня нет. Не хватает многолетних исследований, которые бы изучали влияние "цифровых" уроков на детей. Фото: GettyImages

- У нас в голове - сложнейшая нейронная сеть, с которой может сравниться разве что вселенная. Только представьте: квадриллион синаптических соединений, более 1000 видов нейронов, - рассказала Татьяна Черниговская на онлайн-конференции "Цифровое образование - новая реальность" департамента образования и науки Москвы. - Эта нейронная сеть развивается все время, причем под мощным влиянием социума.

Фото: Алексей Бородин/ТАСС
Коронавирус. Продление дистанционного обучения в 6-11 классах

А общество, по словам ученого, меняется с невероятной скоростью. Современный ребенок живет в мире сверхбыстрых гиперсетей: интернет вещей, искусственный интеллект, нейрохакинг и гаджеты, которые знают о нас все. Тысячи контактов в телефоне и соцсетях. Информации вокруг так много, что становится невероятно сложно отличить реальность от подделки и фейков. Как в этих условиях учить ребенка?

- Сергей Петрович Капица, с которым я имела счастье много общаться, говорил: нам нужно образование "понимания", а не "запоминания", - замечает Татьяна Черниговская. - Но есть здесь и опасность: мы ведь не хотим вырастить детей, которые вообще ничего не знают, но зато у них в кармане - всегда доступный "окей, Гугл?". Важно учить ребенка верифицировать информацию, противостоять стрессу и быть готовым к тому, что мир меняется все время. Когда началось дистанционное образование, сразу посыпались многочисленные жалобы от родителей на то, как много времени дети проводят за компьютером. Но после онлайн-уроков ребенок где будет? Думаете, на лужайке? Нет, он будет сидеть в соцсетях. И что вы с этим сделаете? Образование XXI века - это новый мир. И мы в него уже попали. Это факт, нравится он нам или нет.

По ее словам, сейчас очень много сказок и фейков о цифровом образовании. А надежной информации о том, что вредно, а что полезно, и самое главное - в каких "дозах", - этого сегодня нет, потому что еще нет исследований, которые бы длились много лет. Но зато научно доказано: в рамках одного класса разница в скорости усвоения материала у учеников может быть в 10 раз. И это вовсе не значит, что одни дети глупые, а другие гении. Просто индивидуальные особенности очень важны. В том числе и при онлайн-обучении. Об этом, кстати, говорил и научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера Андрей Курпатов.

Исчезает традиционный учительский "поводок": "выйди за дверь, не сдашь ЕГЭ"

- Что важно? Мозг человека формируется до 25 лет, - рассказал Андрей Курпатов. У ребенка, когда он взаимодействует с миром, формируются базовые нейронные сети, которые будут отвечать за концентрацию внимания, за способность к целенаправленной деятельности, за мышление, социальные отношения, умение работать в команде, принимать решение и расставлять приоритеты... И все это должно формироваться в офлайне, в процессе живого общения с родителями, друзьями, учителями.

По словам Курпатова, сегодня более 40 процентов детей в возрасте до 10 лет практически постоянно находятся в онлайне. Но если отпустить маленького ребенка в свободное "цифровое потребление", он будет выбирать и смотреть самые примитивные и даже вредные для мозга развлекающие ролики. Поэтому контент действительно очень важен. Онлайн-обучение может быть и интересным, и полезным. Но нужно учитывать возраст ребенка, четко понимать: что можно дать в "цифре", а что нет.

- Мы проводили исследования среди старшеклассников, и они показали: обучение с помощью качественных онлайн-курсов может дать даже лучший результат, чем офлайн-уроки. Но при условии, что в онлайне сочетается и объяснение материала, и увлекающий игровой момент, и проверка знаний, - говорит доктор Курпатов. - У детей меняется восприятие. И то, что было интересно нам, уже не будет воздействовать на ребенка из современного общества. Ученым, методистам, педагогам предстоит большая работа - подготовить контент так, чтобы обучение действительно стало эффективным.

- Во время дистанционного обучения исчезает традиционный учительский "поводок": "выйди за дверь, не сдашь ЕГЭ". Главная задача сегодня - новый педагогический дизайн, каким он будет? Как сделать так, чтобы дистанционное образование не копировало традиционное? - рассуждает директор московской школы 548, народный учитель России Ефим Рачевский. - Выигрывает тот учитель, который этот процесс очеловечивает.

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