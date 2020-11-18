Ишемическая болезнь сердца увеличивает риск смерти от COVID-19

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями намного чаще умирают от коронавируса, заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в среду, 18 ноября, выступая на Национальном конгрессе терапевтов.

"Сами сердечно-сосудистые заболевания не увеличивают риска заразиться коронавирусом, - сказал он, - однако они повышают вероятность осложнений от COVID-19 для таких пациентов, частота госпитализации которых возрастает в 6 раз, а летальность среди них по последним данным увеличивается - в 12 раз". Бойцов также отметил, что у каждого третьего пациента, который переболел коронавирусом, в дальнейшем встречаются проблемы с системой кровообращения.

По его словам, сегодня совершенно не изучены последствия СOVID-19. Он обратил внимание, что в начале 2020 года отмечалось снижение смертности пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а сейчас показатели изменились. При этом, летальность в стране увеличилась только в июне - через полтора-два месяца после того, как начало расти число заболевших. Бойцов считает, что данные официальной статистики о том, что в 33% случаях коронавирус не стал основной причиной смерти и не повлиял на нее косвенно, в дальнейшем могут быть пересмотрены.