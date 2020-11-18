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18.11.2020 21:53
Рубрика: Спорт

"Фурию" разозлили

После двух подряд осечек Испания разгромила Германию со счетом 6:0 в Лиге наций
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8315)
Сборная Испании вышла в полуфинал Лиги наций, выиграв свою группу. В решающем матче "Красная фурия" разгромила в Севилье немцев - 6:0.
Благодаря победе над Германией испанская команда вышла в полуфинал Лиги наций. Фото: REUTERS Благодаря победе над Германией испанская команда вышла в полуфинал Лиги наций. Фото: REUTERS
Благодаря победе над Германией испанская команда вышла в полуфинал Лиги наций. Фото: REUTERS

Два года назад испанцы с тем же счетом победили Хорватию в Лиге наций. Тогда казалось, что уже никто не сможет помешать команде Луиса Энрике выйти в финальную стадию турнира. Но в дело вмешалась Англия, ставшая в итоге первой в своей группе.

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С той поры состав испанской сборной сильно изменился: ушли несколько лидеров, на их смену пришли новые звезды. В частности - 20-летний новичок "Манчестер Сити" Ферран Торрес, за которого "горожане" заплатили 23 миллиона евро. Именно он стал героем встречи с немцами, отправив в их ворота три мяча.

- Ферран выглядел потрясающе, но я бы не стал никого отдельно выделять. У нас 30 игроков, каждый из которых вносит свой вклад. Сегодня нам противостояла одна из лучших команд мира. Мы провели великолепный матч, с самого начала контролируя ситуацию на поле. Эта победа - одна из самых значимых для нас за последние годы, - признался главный тренер "Красной фурии" Луис Энрике.

Вообще, статистика домашних встреч испанцев на своем поле не то что впечатляет, а поражает: в последних семи матчах они одержали семь побед с разницей мячей 30:0. С такими показателями кажется слегка странным, что футболисты Энрике не решили досрочно задачу по выходу в полуфинал Лиги наций. А все из-за двух осечек подряд - в противостояниях с Украиной (0:1) и Швейцарией (1:1).

Немцы же проваливаются в Лиге наций во второй раз кряду. В первом в истории розыгрыше турнира они заняли последнее место в группе, уступив Нидерландам и Франции. Теперь же "Бундестим" проиграла в решающей схватке испанцам. Причем Германия умудрилась в Севилье потерпеть крупнейшее поражение в истории в официальных матчах. А один из лучших голкиперов мира Мануэль Нойер впервые в карьере пропустил шесть голов в одной встрече.

- Сложно сейчас что-то объяснить. Все пошло не так. После перерыва мы старались играть персонально, прессинговать их, чтобы вернуть интригу. Но Испания была лучше, быстрее и точнее. У нас не было никаких шансов. Это черный день, - не стал скрывать эмоций рулевой немецкой команды Йоахим Лев.

Солидарен с Левом один из лидеров "Бундестим" полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос: "Возможно, это не самое горькое поражение в моей жизни, но точно одно из крупнейших. Мы не смогли ничего им противопоставить. Они показали нам, как надо атаковать", - сказал Кроос.

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Испанцы стали вторыми полуфиналистами Лиги наций вслед за французами. "Трехцветные" досрочно обеспечили себе первое место в своей группе, одолев на выходных Португалию (1:0). Тем не менее на матч против Швеции Дидье Дешам выставил почти что оптимальный состав.

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Уступая по ходу встречи, французы прибавили и заработали очередные три очка. Хозяева победили со счетом 4:2 и завершили групповой этап с 16 очками. На три балла от команды Дешама отстала Португалия, в параллельном матче обыгравшая в драматичной борьбе Хорватию (3:2).

Два оставшихся полуфиналиста Лиги наций определились накануне уже после подписания номера "РГ" в печать. На два места претендовали пять сборных - Италия, Нидерланды, Польша, Бельгия и Дания. Финальный турнир пройдет с 6 по 10 октября 2021 года. Хозяином мини-турнира станет победитель группы 1 Лиги "А", в которой выступали итальянцы, Нидерланды и поляки.

Добавим, что вчера вечером последний матч группового этапа Лиги наций провела Россия: команда Станислава Черчесова гостила у сербов. Результат встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Тем временем

В Южной Америке состоялись очередные матчи отборочного турнира первенства планеты-2022. Уверенных побед добились лидеры группы - Бразилия и Аргентина.

Бразильцев ожидал непростой выезд в Уругвай. Несколькими днями ранее "небесно-голубые" разгромили в гостях Колумбию (3:0) и намерены были отобрать очки у пятикратных чемпионов мира. Однако перед этим поединком уругвайцы лишились своего лидера Луиса Суареса, сдавшего положительный тест на COVID-19. Потеря, как оказалось, была невосполнимой.

Без Суареса команда Оскара Табареса ничего не смогла противопоставить фавориту. Бразильцы выиграли 2:0: отличились Артур и Ришарлисон. А у хозяев уже в концовке красную карточку получил Эдинсон Кавани.

Что касается аргентинцев, то они обыграли в гостях Боливию - 2:0. Забивали Николас Гонсалес и Лаутаро Мартинес. Все 90 минут на поле провел капитан "альбиселесты" Лионель Месси. К слову, Месси не может забить с игры в матчах за национальную команду аж с чемпионата мира-2018.

После четырех туров квалификации в южноамериканской зоне лидирует Бразилия, набравшая максимальные 12 очков. Далее идут аргентинцы (10 очков), эквадорцы (девять), парагвайцы и Уругвай, в активе которых по шесть очков. На чемпионат мира напрямую попадут четыре лучшие сборные Южной Америки, а пятая примет участие в межконтинентальных стыковых матчах с представителем другой конфедерации.

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