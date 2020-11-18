В октябре была утверждена новая редакция национальной программы "Цифровая экономика".

Сегодня ученики большинства сельских школ могут лишь мечтать о бесперебойном интернете. Фото: Photoxpress

Она предусматривает создание к 2024 году во всех школах внутренних Wi-Fi-сетей, обеспечение учителей персональными планшетами, обучение педагогов навыкам работы в цифровой среде, а также работы по подключению к интернету малых населенных пунктов, где проживают от 100 до 250 человек. Таких насчитывается около 10 тысяч.

"Цель программы очень простая - стимулировать появление тех цифровых сервисов, которые сделают жизнь наших граждан удобнее, комфортнее, позволят вывести ее на качественно другой уровень", - отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.